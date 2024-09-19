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Posted 19 сентября, 09:07

Published 19 сентября, 09:07

Modified 19 сентября, 09:18

Updated 19 сентября, 09:18

Лидера «Салавата Юлаева» спецбортом отправили в Москву

Лидера «Салавата Юлаева» спецбортом отправили в Москву

19 сентября 2024, 09:07
Фото: Соцсети
Сюжет
Башкирия
Специальный борт с хоккеистом «Салавата Юлаева» Глебом Кузьминым уже вылетел в Москву для лечения после серьезной травмы, полученной на льду, сообщает прессе в четверг, 19 сентября, отец нападающего.

Напомним, во вторник, 17 сентября, в Уфе произошел инцидент, который омрачил матч между командами «Салават Юлаев» и «Авангард». Во втором периоде игры уфимец Глеб Кузьмин столкнулся с соперником Дарреном Дитцем. Это столкновение обернулось для уфимского хоккеиста тяжелыми последствиями: он сильно ударился головой о борт, что привело к компрессионному перелому позвоночника.

По словам отца Глеба, решение о транспортировке сына в Москву для дальнейшего лечения было принято родственниками после консультаций с врачами.

Фанаты и коллеги по команде активно выражают свою поддержку Глебу в социальных сетях.

— Мы все ждем твоего скорейшего выздоровления, — пишут они в комментариях под постами о состоянии хоккеиста.
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