Лидера «Салавата Юлаева» спецбортом отправили в Москву

Posted 19 сентября, 09:07
Published 19 сентября, 09:07
Modified 19 сентября, 09:18
Updated 19 сентября, 09:18
Напомним, во вторник, 17 сентября, в Уфе произошел инцидент, который омрачил матч между командами «Салават Юлаев» и «Авангард». Во втором периоде игры уфимец Глеб Кузьмин столкнулся с соперником Дарреном Дитцем. Это столкновение обернулось для уфимского хоккеиста тяжелыми последствиями: он сильно ударился головой о борт, что привело к компрессионному перелому позвоночника.
По словам отца Глеба, решение о транспортировке сына в Москву для дальнейшего лечения было принято родственниками после консультаций с врачами.
Фанаты и коллеги по команде активно выражают свою поддержку Глебу в социальных сетях.
— Мы все ждем твоего скорейшего выздоровления, — пишут они в комментариях под постами о состоянии хоккеиста.