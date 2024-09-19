Лидера «Салавата Юлаева» спецбортом отправили в Москву

Напомним, во вторник, 17 сентября, в Уфе произошел инцидент, который омрачил матч между командами «Салават Юлаев» и «Авангард». Во втором периоде игры уфимец Глеб Кузьмин столкнулся с соперником Дарреном Дитцем. Это столкновение обернулось для уфимского хоккеиста тяжелыми последствиями: он сильно ударился головой о борт, что привело к компрессионному перелому позвоночника.