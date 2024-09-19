Бабье лето в Башкирии кончится сегодня

Неутешительные прогнозы продолжаются и на выходные. В субботу, 21 сентября, также стоит ожидать дождь с ночной температурой +10°C и дневным максимумом всего до +13°C. Ветер усилится до 8 м/с, что добавит прохлады в атмосферу.