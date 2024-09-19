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Posted 19 сентября, 07:06

Published 19 сентября, 07:06

Modified 19 сентября, 08:03

Updated 19 сентября, 08:03

Бабье лето в Башкирии кончится сегодня

Бабье лето в Башкирии кончится сегодня

19 сентября 2024, 07:06
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Такой прогноз дали ученые из уфимского университета науки и технологии в четверг, 19 сентября.

По прогнозам ученых, 19 сентября станет последним теплым днем перед наступлением осенней непогоды. Синоптики предупреждают, что уже завтра, 20 сентября, Республику Башкортостан станут заливать дожди.

Погода в пятницу, 20 сентября, ожидается дождливая. Ночная температура составит около +10°C, а днем воздух прогреется лишь до +15°C. Ветер будет слабым — 1–2 м/с с порывами до 5 м/с.

Неутешительные прогнозы продолжаются и на выходные. В субботу, 21 сентября, также стоит ожидать дождь с ночной температурой +10°C и дневным максимумом всего до +13°C. Ветер усилится до 8 м/с, что добавит прохлады в атмосферу.

А вот в воскресенье, 22 сентября, утро вновь встретит Башкирию и Уфу дождями. Ночью температура опустится до +9°C, а днем не превысит +11°C. Не забудьте запастись зонтами и теплой одеждой — осень вступает в свои права.

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