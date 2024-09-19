Парень заплатил за свидание почти ₽40000

Парень, не подозревая о хитроумной схеме, пополнил карту и снова попытался вернуть деньги. Но вместо этого его средства продолжали исчезать. Служба поддержки оправдывала это сбоями и просила внести всё большие суммы — сначала 10 000, затем 20 000. Каждый раз он оставался ни с чем, пока не осознал, что стал жертвой мошенников.