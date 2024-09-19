Парень заплатил за свидание почти ₽40000

Posted 19 сентября, 08:51
Published 19 сентября, 08:51
Modified 19 сентября, 09:21
Updated 19 сентября, 09:21
Молодой парень из Белорецка, мечтая о романтических отношениях, наткнулся на объявление о знакомстве с очаровательной девушкой. Их переписка началась как обычный флирт, но вскоре переросла в планы о личной встрече. Обманщица, представляясь привлекательной собеседницей, предложила отправиться на культурное мероприятие и отправила ссылку на сайт с афишей. Однако стоимость билетов вызвала у молодого человека сомнения. Он согласился оплатить лишь половину суммы, надеясь на дальнейшее развитие отношений.
К сожалению, вместо романтики его ждала суровая реальность. После перевода денег виртуальная знакомая неожиданно отказалась от свидания, предложив вернуть билеты. Наивный парень обратился в службу поддержки сайта, где столкнулся с неутешительной новостью: для возврата средств на его карте должно быть не менее 5 000 рублей.
Парень, не подозревая о хитроумной схеме, пополнил карту и снова попытался вернуть деньги. Но вместо этого его средства продолжали исчезать. Служба поддержки оправдывала это сбоями и просила внести всё большие суммы — сначала 10 000, затем 20 000. Каждый раз он оставался ни с чем, пока не осознал, что стал жертвой мошенников.
В итоге, белоречанин потерял почти 39 000 рублей, а его мечты о любви обернулись горьким разочарованием. Следователями возбуждено уголовное дело.