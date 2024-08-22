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Путин наградил медика из Башкирии

Путин наградил медика из Башкирии

22 августа 2024, 07:33
Фото: Азамат Сайфуллин
Отважная женщина не бросит в беде, сообщает Азамат Сайфуллин

И.о. главы администрации Куюргазинского района Азамат Сайфуллин рассказал в своем онлайн-канале про землячку Гюрзу. Именно под таким позывным служит в зоне СВО медик из Башкирии. По указу Президента России Владимира Путина Гюрза их Башкирии получила медаль «За спасение погибавших».

При каких именно обстоятельствах Гюрза проявила отвагу — не уточняется. Известно, что подвиг был совершен в зоне СВО, где Гюрза служит медиком около года. Чаще всего военные медики получают подобные награды за мужество, проявленное при эвакуации раненых бойцов. Азамат Сайфуллин от лица всех земляков высказал военному медику добрые пожелания.

Как сообщает региональный Минздрав, в зоне СВО также находятся другие жительницы Башкирии, такие как военнослужащая с позывным Шеф и её подруга Улым, которая после потери сына стала контрактником. Кроме того, рядом с воинами из Башкирии в медроте задачи спецоперации выполняют военнослужащая с позывным Кнопка, и медработник городской больницы Нефтекамска с позывным Колибри.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что во время визита в Башкирию Путину подарили бронежилет, а он поблагодарил местных жителей за поддержку.

Путин приехал в Башкирию
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