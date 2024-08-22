Путин наградил медика из Башкирии

При каких именно обстоятельствах Гюрза проявила отвагу — не уточняется. Известно, что подвиг был совершен в зоне СВО, где Гюрза служит медиком около года. Чаще всего военные медики получают подобные награды за мужество, проявленное при эвакуации раненых бойцов. Азамат Сайфуллин от лица всех земляков высказал военному медику добрые пожелания.



Как сообщает региональный Минздрав, в зоне СВО также находятся другие жительницы Башкирии, такие как военнослужащая с позывным Шеф и её подруга Улым, которая после потери сына стала контрактником. Кроме того, рядом с воинами из Башкирии в медроте задачи спецоперации выполняют военнослужащая с позывным Кнопка, и медработник городской больницы Нефтекамска с позывным Колибри.



Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что во время визита в Башкирию Путину подарили бронежилет, а он поблагодарил местных жителей за поддержку.