mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 сентября, 07:28

Published 19 сентября, 07:28

Modified 19 сентября, 08:04

Updated 19 сентября, 08:04

Уфимская красотка претендует на корону «Мисс Россия»

Уфимская красотка претендует на корону «Мисс Россия»

19 сентября 2024, 07:28
Фото: УУНИТ
Сюжет
Башкирия
Представлять Башкирию на конкурсе будет выпускница ИИГУ УУНиТ Радмила Асфандиярова, сообщает в четверг, 19 сентября, пресс-служба университета.

Радмила Асфандиярова будет представлять Республику Башкортостан на престижном национальном конкурсе «Мисс Россия-2024». Эта талантливая красавица уже успела завоевать титулы «Мисс УУНиТ-2023» и «Мисс Республика-2024», и теперь она готовится к своему самому важному испытанию.

Национальный конкурс «Мисс Россия» — это крупнейший проект страны в области красоты, который был основан в 1927 году в Париже. Сегодня он проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и обладает эксклюзивными правами на представление России на международных конкурсах красоты, таких как «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

С 16 сентября красавицы со всей России собрались в Москве для подготовки к главному событию в мире красоты — финалу конкурса. В течение трех недель финалистки будут проходить интенсивные тренировки под руководством педагогов. Все это направлено на то, чтобы участницы смогли раскрыть свои таланты и подготовиться к финальному выходу на сцену 5 октября.

Как Уфа богему встречала
Узнать подробнее
Читайте также:
Бабье лето в Башкирии кончится сегодняБолее 9000 детей внезапно заболели в БашкирииВсего за ₽1 отдают порты в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Конкурс красоты#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Мисс Россия#Радмила Асфандиярова#Мисс УУНиТ-2023#Мисс Республика-2024#Мисс Мира#Мисс Вселенная#Финал конкурса#Тренировки
Подпишитесь
Популярное