Уфимская красотка претендует на корону «Мисс Россия»

С 16 сентября красавицы со всей России собрались в Москве для подготовки к главному событию в мире красоты — финалу конкурса. В течение трех недель финалистки будут проходить интенсивные тренировки под руководством педагогов. Все это направлено на то, чтобы участницы смогли раскрыть свои таланты и подготовиться к финальному выходу на сцену 5 октября.