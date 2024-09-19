Уфимская красотка претендует на корону «Мисс Россия»

Posted 19 сентября, 07:28
Published 19 сентября, 07:28
Modified 19 сентября, 08:04
Updated 19 сентября, 08:04
Радмила Асфандиярова будет представлять Республику Башкортостан на престижном национальном конкурсе «Мисс Россия-2024». Эта талантливая красавица уже успела завоевать титулы «Мисс УУНиТ-2023» и «Мисс Республика-2024», и теперь она готовится к своему самому важному испытанию.
Национальный конкурс «Мисс Россия» — это крупнейший проект страны в области красоты, который был основан в 1927 году в Париже. Сегодня он проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и обладает эксклюзивными правами на представление России на международных конкурсах красоты, таких как «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
С 16 сентября красавицы со всей России собрались в Москве для подготовки к главному событию в мире красоты — финалу конкурса. В течение трех недель финалистки будут проходить интенсивные тренировки под руководством педагогов. Все это направлено на то, чтобы участницы смогли раскрыть свои таланты и подготовиться к финальному выходу на сцену 5 октября.