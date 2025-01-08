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Топ роддомов создали в Уфе
8 января, 19:42
2024
Топ страхов Башкирии назвали спасатели
13 сентября 2024, 10:42
Мобилизация в 2024 году в России — названа точная дата
27 августа 2024, 13:09
День города оставили без концерта в Башкирии
22 августа 2024, 06:51
Школьные каникулы внезапно продлили в Башкирии
7 августа 2024, 08:55
Черное море 2024: найдите идеальный пляж для вашего отдыха
11 июля 2024, 11:57
Как продать хомяка? Hamster Kombat (16+) запускает токен
9 июля 2024, 17:44
Кишечная инфекция, грязь и драки: курортный кошмар на Черном море в 2024 году
8 июля 2024, 11:36
Атаки на горизонте: когда ожидать магнитные бури в июле 2024 года?
5 июля 2024, 13:41
День молодежи в Уфе: концерты, граффити и запрет на алкоголь
24 июня 2024, 13:18
Ручная кладь в 2024 году: что нужно знать жителям Уфы при посадке на самолет
21 июня 2024, 04:26
Летом 2024 года россиянам представится возможность увидеть звездопад
18 июня 2024, 11:00
Запреты для велосипедистов: как не получить штраф, катаясь по городу
28 мая 2024, 16:06
Присоединяйтесь к «Диктанту Победы» 26 апреля: где и как пройти тестирование
23 апреля 2024, 13:16
2023
Проезд в центр Уфы ограничат из-за приезда звезды 90-х
В мэрии жителям и гостям города порекомендовали планировать маршрут заранее — с учетом ограничений.
28 декабря 2023, 12:21
Оригинал или подделка: как выбрать хорошую красную икру в 2023 году
28 декабря 2023, 08:52
Шишка — 1,5 млн, Сова — 150 тысяч: в Уфе елочные игрушки продают по рекордным ценам
27 декабря 2023, 13:45
В Уфе (снова) произошли неполадки с праздничной иллюминацией
20 декабря 2023, 18:40
Астролог назвал 3 знака Зодиака, которых в 2024 году ждет небывалый финансовый успех
20 декабря 2023, 15:20
2024 год в Башкирии станет Годом заботы о людях с ОВЗ
Об этом заявил глава республики Радий Хабиров в своем послании депутатам Курултая.
19 декабря 2023, 07:29

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