Мероприятие

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Октябрь
Поезд Деда Мороза остановится в Уфе
22 октября, 11:00
Поезд Победы прибудет в Уфу
22 октября, 04:10
Уфимцам заплатят за открытие колоннады
10 октября, 04:10
Мэр Уфы вызвал учителей
4 октября, 09:35
Элвин Грей рассказал о личной трагедии
2 октября, 06:08
Сентябрь
Юра, прости, мы… с помпой открыли дверь
25 сентября, 04:35
Билеты на концерт звезды Ютуба в Уфе стоят по ₽10000
4 сентября, 12:57
Август
День города оставили без концерта в Башкирии
22 августа, 06:51
Июль
Как в Уфе отметят День семьи, любви и верности: программа мероприятий в 2024 году
4 июля, 11:55
Июнь
День молодежи в Уфе: концерты, граффити и запрет на алкоголь
24 июня, 13:18
Май
На дороги Уфы массово выедут велосипедисты
31 мая, 15:59

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