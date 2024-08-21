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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Теlegram и What’sApp упали в Башкирии

Теlegram и What’sApp упали в Башкирии

21 августа 2024, 11:37
Фото: 1MI
Пользователи сервисов сообщают о боях в работе мессенджеров.

Стабильная работа сервисов онлайн-общения Теlegram и What’sApp была нарушена днем в среду, 20 августа. Так, пользователи из Башкирии и Уфы в 90% случаях сообщают о том, что мессенджеры работают с перебоями и сбоями. Пользователи могут просмотреть приходящие сообщения в превью, но не видят их в диалоге или канале. Кроме того, очень сложно сразу отправить свое сообщение собеседнику. Время ожидания отправки достигает получаса. Все это время вверху окна висит уведомление о подключении.

Официальных комментариев от регулирующих сферу связи ведомств России и администраций Теlegram и What’sApp пока не поступало.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, что пользователи из Башкирии жалуются на ограничению по доступу в Youtube.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мессенджеры#Telegram#WhatsApp#Сбои#Проблемы связи
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