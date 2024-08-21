Прогноз погоды в Башкирии и Уфе вселяет надежду

Куда более обнадеживающим выглядит прогноз погоды в Башкирии и Уфе на предстоящие выходные и пятницу. Так, с 23 августа в Башкирию и Уфу под занавес сезона заглянет тёплая погода, почти с классическим летним настроением. Дожди постепенно уйдут из Башкирии и Уфы, а температура воздуха к началу следующей недели прогреется до +23°С. С понедельника прогноз погоды в Башкирии и Уфе — сухая и теплая погода, которая обещает продержаться почти десять дней. Так что, исходя из данных онлайн-сервисов, можно назвать точную дату, отвечая на вопросы когда в Башкирии кончатся дожди и когда в Башкирии станет тепло — в понедельник, 26 августа.