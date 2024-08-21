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Published Сегодня, 19:23

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Прогноз погоды в Башкирии и Уфе вселяет надежду

Прогноз погоды в Башкирии и Уфе вселяет надежду

21 августа 2024, 19:23
Синоптики ожидают резкую смену осеннего вектора этого лета на верное направление, следует из прогноза на ближайшие дни.

Прогноз погоды на завтра в Башкирии и Уфе от регионального синоптического центра указывает, что в четверг, 22 августа ожидать резкого улучшения настроения этого мятежного лета не стоит. Ночью и утром дороги Уфы и Башкирии может укутать туман. Не обойдется, уже как всегда, без дождя. Местами в Башкирии могут прогреметь грозы. Температура воздуха ночью составит +8°С…+13°С, днем +15°С…+20°С.

Куда более обнадеживающим выглядит прогноз погоды в Башкирии и Уфе на предстоящие выходные и пятницу. Так, с 23 августа в Башкирию и Уфу под занавес сезона заглянет тёплая погода, почти с классическим летним настроением. Дожди постепенно уйдут из Башкирии и Уфы, а температура воздуха к началу следующей недели прогреется до +23°С. С понедельника прогноз погоды в Башкирии и Уфе — сухая и теплая погода, которая обещает продержаться почти десять дней. Так что, исходя из данных онлайн-сервисов, можно назвать точную дату, отвечая на вопросы когда в Башкирии кончатся дожди и когда в Башкирии станет тепло — в понедельник, 26 августа.

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