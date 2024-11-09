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Ноябрь
Что подарить в День матери
9 ноября, 05:50
Путин внезапно обратился к Хабирову
4 ноября, 05:51
Октябрь
Видео. Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы
27 октября, 05:24
Праздник в Башкирии создадут за 72 часа
23 октября, 05:21
Новый год в Башкирии от 7 до 100 тыс — полная инструкция где отметить?
14 октября, 05:26
Короткая рабочая неделя началась в Башкирии
7 октября, 07:30
Сентябрь
Юра, прости, мы… с помпой открыли дверь
25 сентября, 04:35
Башкирию ждут длинные выходные
13 сентября, 18:53
Уфимцы попали в прошлое на выборах
6 сентября, 07:03
День города собрал менее 25% жителей Уфы
2 сентября, 04:32
Август
День города в Уфе — как будет работать транспорт
30 августа, 08:03
День города отменен в Башкирии
28 августа, 15:21
День города оставили без концерта в Башкирии
22 августа, 06:51
День трезвости перенесли в Башкирии
6 августа, 07:14
Май
В Уфе организуют транспорт до городских кладбищ 14 мая
13 мая, 10:14
Первый Сабантуй пройдёт в Башкирии
7 мая, 04:15
Апрель
Куда сходить на майские в Башкирии
27 апреля, 16:19
Первомай в Уфе: программа дня
24 апреля, 13:53
Определена дата празднования юбилея Уфы
Сегодня, 16 апреля, в ЦУР глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание по подготовке к 450-летию Уфы. Его празднование ожидается в текущем году.
16 апреля, 16:32
Ураза-байрам в Уфе: куда пойти
4 апреля, 16:32

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