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Published Сегодня, 16:57

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Уфимский блогер на руках штурмует Арарат

Уфимский блогер на руках штурмует Арарат

15 августа 2024, 16:57
Фото: Рустам Набиев
Блогер Рустам Набиев вновь ставит перед собой грандиозную цель — восхождение на гору Арарат, высота которой составляет 5137 метров, сообщает он в своих социальных сетях.

В четверг, 15 августа, Рустам находится в Турции и готовится к решающему этапу своего путешествия — штурму вершины горы Арарат.

— Сегодня в ночь предстоит штурм вершины высотой в 5137 метров. Пожелайте удачи, дорогие, — отмечает он в своем последнем посте.

Ранее, 14 августа, он поделился своими впечатлениями о первом лагере, расположенном на высоте 3200 метров. Сложная местность с множеством булыжников не испугала смелого альпиниста. Он рассказал о том, что их группе предстоит преодолеть 10 километров до второго лагеря на уровне 4200 метров.

— Отсюда надо будет идти 10 км. С первого лагеря гора не видна, тучами затянуло. Мне придется пройти на руках 20 км в общей сложности. Чувствую себя замечательно, погода пока радует, не переживайте. Непросто будет, — делится он своим настроением.

После трагического обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске он остался без ног, но это не остановило его от активной жизни и занятия спортом. В 2020 году Рустам совершил восхождение на Эльбрус только на руках, а в 2021 году вошел в историю как первый человек без ног, покоривший восьмитысячник Манаслу в Непале.

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