Уфимский блогер на руках штурмует Арарат

После трагического обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске он остался без ног, но это не остановило его от активной жизни и занятия спортом. В 2020 году Рустам совершил восхождение на Эльбрус только на руках, а в 2021 году вошел в историю как первый человек без ног, покоривший восьмитысячник Манаслу в Непале.