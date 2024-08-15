Уфимский блогер на руках штурмует Арарат

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
В четверг, 15 августа, Рустам находится в Турции и готовится к решающему этапу своего путешествия — штурму вершины горы Арарат.
— Сегодня в ночь предстоит штурм вершины высотой в 5137 метров. Пожелайте удачи, дорогие, — отмечает он в своем последнем посте.
Ранее, 14 августа, он поделился своими впечатлениями о первом лагере, расположенном на высоте 3200 метров. Сложная местность с множеством булыжников не испугала смелого альпиниста. Он рассказал о том, что их группе предстоит преодолеть 10 километров до второго лагеря на уровне 4200 метров.
— Отсюда надо будет идти 10 км. С первого лагеря гора не видна, тучами затянуло. Мне придется пройти на руках 20 км в общей сложности. Чувствую себя замечательно, погода пока радует, не переживайте. Непросто будет, — делится он своим настроением.
После трагического обрушения казармы учебного центра ВДВ в Омске он остался без ног, но это не остановило его от активной жизни и занятия спортом. В 2020 году Рустам совершил восхождение на Эльбрус только на руках, а в 2021 году вошел в историю как первый человек без ног, покоривший восьмитысячник Манаслу в Непале.