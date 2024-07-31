Топовый блогер растрогал уфимцев

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Лишившийся обеих ног блогер Рустам Набиев восхитил подписчиков своим новым роликом. Уфимец решил повторить популярный среди авторов коротких видео «тренд» — попросить случайную прохожую подержать букет, после чего подарить его.
На кадрах Набиев подъезжает к случайной женщине с просьбой завязать на букете ленточку. Добродушная горожанка не отказывает в помощи, после чего признаётся, что узнала блогера.
— Вы тот самый Рустам? Который взошёл на Эверст? — спрашивает Вероника, имея ввиду, судя по всему, гору Эльбрус. — Я вас узнала!
Разобравшись с узлом, Вероника возвращает букет, после чего узнаёт, что предназначается подарок именно ей. Уфимка благодарит блогера, обнимает его и озвучивает добрые пожелания.