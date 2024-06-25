Блогер поднялся на руках на самую высокую гору Башкирии, доступную для туристов

Posted Сегодня, 01:02
Published Сегодня, 01:02
Modified Сегодня, 01:05
Updated Сегодня, 01:05
Уфимец Рустам Набиев, известный тем, что попал в «Книгу рекордов Гиннеса» благодаря своему упорству в покорении Эльбруса и горы Казбек на руках, снова взобрался на вершину, но теперь уже в родной Башкирии. Вместе с командой он покорил Иеремель.
До подножия горы они добрались на автомобиле «УАЗ». Там переночевали и рано утром отправились покорять вершину. До вершины горы от базового лагеря 7,5 километров на руках. Восхождение заняло около 10 часов.
По словам Рустама, за один раз он еще не проходил такие расстояния, используя только силу рук. По дороге туда и обратно команду сопровождал проливной дождь. Кроме того, Рустама постоянно узнавали туристы и просили сфотографироваться. Блогер никому не отказал.
Последние 100 метров он поднимался уже на кулаках, так как из-за напряжения запястья сильно разболелись. Проведя на вершине горы немного времени, Рустам отправился обратно. Путь занял более 10 часов.