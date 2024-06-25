Блогер поднялся на руках на самую высокую гору Башкирии, доступную для туристов

По словам Рустама, за один раз он еще не проходил такие расстояния, используя только силу рук. По дороге туда и обратно команду сопровождал проливной дождь. Кроме того, Рустама постоянно узнавали туристы и просили сфотографироваться. Блогер никому не отказал.