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Блогер

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Январь
Алладин добавил работы ГАИ Башкирии
22 января, 10:47
Безногий блогер из Уфы станет многодетным отцом
1 января, 08:50
Декабрь 2024
Уфимскому блогеру не дали ₽50 млн
26 декабря 2024, 12:48
Улетевшего на Мальдивы уфимского блогера обвинили в мошенничестве
12 декабря 2024, 16:14
Салават Юлаев проигрывает в голосовании на новую банкноту
1 декабря 2024, 20:31
Октябрь 2024
Властям Башкирии не дали потратить ₽1,8 млрд
22 октября 2024, 15:37
Уфимский блогер попал в шоу на Первом канале
Рустам Набиев стал участником юбилейного выпуска передачи «Мужское/Женское»(16+), сообщает в пятницу, 4 октября, блогер в соцсетях.
4 октября 2024, 15:40
Сентябрь 2024
Уфимец стал героем шоу на HTB
Рустам Набиев, покоритель вершин, стал звездой нового проекта «Неограниченные возможности"(12+), сообщает в понедельник, 30 сентября, блогер в соцсетях.
30 сентября 2024, 05:40
Видео. Выборы на телеге завирусились в Сети
Избиратели в Башкирии устроили настоящий перформанс с лошадью в пятницу, 6 сентября.
6 сентября 2024, 13:52
Исповедь Моргенштерна*: «Я отвратительный человек»
Исполнитель-диссидент признался в зависимостях и психиатрическом расстройстве и принес публичное покаяние в Сети в среду, 4 сентября.
4 сентября 2024, 10:02
Август 2024
Уфимский блогер получил собачье благословление
Пользователей растрогало новое видео уфимца.
19 августа 2024, 07:44
Блогер удивил уфимского гаишника необычным вопросом
Автоинспектор не смог ответить на простейший вопрос путешественника, рассказал тот Mkset.
18 августа 2024, 14:48
Уфимский блогер на руках штурмует Арарат
Блогер Рустам Набиев вновь ставит перед собой грандиозную цель — восхождение на гору Арарат, высота которой составляет 5137 метров, сообщает он в своих социальных сетях.
15 августа 2024, 16:57
Июль 2024
Топовый блогер растрогал уфимцев
Короткий ролик уже покорил сердца тысяч зрителей.
31 июля 2024, 06:27
Блогершу послали мыть остановки в Уфе
Вилена Колеганова приняла вызов от своей коллеги по цеху, Башкирской домохозяйки, и взяла в руки тряпку и швабру.
18 июля 2024, 11:17
Июнь 2024
Малахов восхитился блогером из Уфы
Своими впечатлениями от участия в шоу телеведущего Андрея Малахова «Песни от всей души» поделился лишившийся ног блогер Рустам Набиев, свои размышления он опубликовал в соцсетях.
28 июня 2024, 13:54
Блогер из Башкирии спел у Андрея Малахова
На съемку передачи в Москву ездила вся семья известного на всю Россию после обрушения казармы и потери ног мужчины.
1 июня 2024, 11:06
Май 2024
Грязными танцами жителя Башкирии заинтересовалась полиция
Треш-блогера Димчика, получившего известность за видео с песнями и танцами в женском нижнем белье, проверят на пропаганду ЛГБТ*, сообщает Telegram-канал Mash Batash.
14 мая 2024, 06:02
Мама-блогер из Башкирии заняла первое место на международном конкурсе
6 мая 2024, 09:13
Март 2024
Блогера из Башкирии задержали за высказывания о теракте в «Крокус Сити Холле»
27 марта 2024, 13:01

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