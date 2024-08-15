Скандальному застройщику «Миловского парка» отменили УДО в Уфе

Напомним, Комлева в октябре 2022 года посадили на девять лет колонии за мошенничество и многомиллионный имущественный ущерб — компания обманула своих дольщиков на ₽ 2,4 млрд, а также нанесла подрядчикам убытки в ₽46 млн.