Скандальному застройщику «Миловского парка» отменили УДО в Уфе

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Экс-главе компании-застройщика ЖК «Миловский парк» заменили вынесенное ранее условно досрочное освобождение после вмешательства надзорного ведомства.
Напомним, Комлева в октябре 2022 года посадили на девять лет колонии за мошенничество и многомиллионный имущественный ущерб — компания обманула своих дольщиков на ₽ 2,4 млрд, а также нанесла подрядчикам убытки в ₽46 млн.
Между тем позже заключение бизнесмену заменили на принудительные работы сроком в 4,5 года, после чего и вовсе отпустили по УДО.
Обвинение с решением освободить Комлева не согласилось и потребовало отменить решение инстанции — Верховный суд ходатайство прокуратуры принял.
Ранее уфимец отсудил у столичного застройщика «Самолёт-Дудкино» более ₽1,55 млн за срыв сроков сдачи жилья. При этом за квартиру мужчина заранее отдал больше ₽10,3 млн. Компания же нарушила дедлайны более чем на полгода.