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Скандальный уфимский застройщик не выйдет на свободу до 2032 года

Скандальному застройщику «Миловского парка» отменили УДО в Уфе

15 августа 2024, 10:53
Фото: 1MI

Скандальный уфимский застройщик не выйдет на свободу до 2032 года

Экс-главе «КилСтройИнвеста» — предпринимателю Дмитрию Комлеву — придётся отбывать своё наказание до конца срока в тюрьме, сообщили в башкортостанской прокуратуре.

Экс-главе компании-застройщика ЖК «Миловский парк» заменили вынесенное ранее условно досрочное освобождение после вмешательства надзорного ведомства.

Напомним, Комлева в октябре 2022 года посадили на девять лет колонии за мошенничество и многомиллионный имущественный ущерб — компания обманула своих дольщиков на ₽ 2,4 млрд, а также нанесла подрядчикам убытки в ₽46 млн.

Между тем позже заключение бизнесмену заменили на принудительные работы сроком в 4,5 года, после чего и вовсе отпустили по УДО.

Обвинение с решением освободить Комлева не согласилось и потребовало отменить решение инстанции — Верховный суд ходатайство прокуратуры принял.

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Ранее уфимец отсудил у столичного застройщика «Самолёт-Дудкино» более ₽1,55 млн за срыв сроков сдачи жилья. При этом за квартиру мужчина заранее отдал больше ₽10,3 млн. Компания же нарушила дедлайны более чем на полгода.

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