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Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Столичная квартира заставила страдать уфимца

Столичная квартира заставила страдать уфимца

14 августа 2024, 08:30
Фото: 1MI
Покупка жилья обернулась для жителя башкирской столицы долгими разбирательствами, следует из изученного Mkset решения Ленинского райсуда города.

Житель Уфы обратился в суд с иском к застройщику «Самолёт-Дудкино» с требованием выплатить неустойку за срыв сроков передачи объекта долевого строительства, а также компенсировать его моральные страдания.

Как выяснилось, компания пропустила дедлайн по вводу жилья более чем на полгода — 192 дня. При этом за квартиру уфимец отдал застройщику за апартаменты в бизнес-парке в поселке Мосрентген больше ₽10,3 млн.

Суд постановил взыскать с организации в пользу обратившегося ₽1,55 млн, включая неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, почтовые расходы и покрытие юридических издержек. Кроме того, ещё ₽13,3 тысячи компании придётся заплатить в казну в качестве госпошлины.

Решение в законную силу пока не вступило, стороны имеют право обжаловать приговор.

Центр Уфы подарили высоткам
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Ранее Mkset сообщал о том, что квартал в центре Уфы отдали под застройку новыми высотными домами. Для этого на участке снесут несколько многоэтажек и целый частный сектор.

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