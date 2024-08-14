Столичная квартира заставила страдать уфимца

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Житель Уфы обратился в суд с иском к застройщику «Самолёт-Дудкино» с требованием выплатить неустойку за срыв сроков передачи объекта долевого строительства, а также компенсировать его моральные страдания.
Как выяснилось, компания пропустила дедлайн по вводу жилья более чем на полгода — 192 дня. При этом за квартиру уфимец отдал застройщику за апартаменты в бизнес-парке в поселке Мосрентген больше ₽10,3 млн.
Суд постановил взыскать с организации в пользу обратившегося ₽1,55 млн, включая неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, почтовые расходы и покрытие юридических издержек. Кроме того, ещё ₽13,3 тысячи компании придётся заплатить в казну в качестве госпошлины.
Решение в законную силу пока не вступило, стороны имеют право обжаловать приговор.
Ранее Mkset сообщал о том, что квартал в центре Уфы отдали под застройку новыми высотными домами. Для этого на участке снесут несколько многоэтажек и целый частный сектор.