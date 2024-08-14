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Published Сегодня, 08:54

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Экс-советник Хабирова ответит перед судом

Экс-советник Хабирова ответит перед судом

14 августа 2024, 08:54
Фото: пресс-служба главы РБ
Уволенный работник аппарата руководителя Башкортостана оказался в центре скандала о похищении ₽18,3 млн из бюджета и может поплатиться своим имущество на ₽13 млн, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура РБ отправила в суд дело экс-директора башкортостанского Центра стратегического развития науки Руслана Казыханова. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, бывший советник руководителя региона является фигурантом дела об особо крупном мошенничестве и подделке документов. Следствие утверждает, Казыханов подписал контракты на сумму более ₽18,3 млн с башкортостанской Управляющей компанией научно-образовательного центра — оговорённые в документе работы при этом выполнены не были, однако поддельный акт их сдачи чиновник всё же подписал.

Рассмотрением дела бывшего госслужащего будет заниматься Кировский районный суд города Уфы.

В башкортостанском управлении Следственного комитета сообщили, что у экс-чиновника арестовали недвижимость и другое имущество, однако на возмещение всей суммы похищенного этого хватит едва ли — речь идёт о собственности лишь на ₽13 млн.

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Напомним, сейчас Казыханов пребывает под стражей в СИЗО. В июле он пытался обжаловать меру пресечения и просил отправить его под домашний арест, однако жалоба была отклонена.

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