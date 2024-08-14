Экс-советник Хабирова ответит перед судом

Напомним, бывший советник руководителя региона является фигурантом дела об особо крупном мошенничестве и подделке документов. Следствие утверждает, Казыханов подписал контракты на сумму более ₽18,3 млн с башкортостанской Управляющей компанией научно-образовательного центра — оговорённые в документе работы при этом выполнены не были, однако поддельный акт их сдачи чиновник всё же подписал.