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Застройщик

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2024
Ипотека в Башкирии становится дороже и реже
11 ноября, 03:53
В Уфе построят дом за ₽3,8 млрд
6 ноября, 04:57
Скандал с аллей СВО в Уфе замяли
30 сентября, 04:30
Бомбоубежище в Уфе досталось застройщику за ₽12 млн
5 сентября, 11:20
Аферист продал дом сразу нескольким семьям в Башкирии
23 августа, 10:05
В Башкирии за бесценок продают квартиры должников
16 августа, 14:51
Скандальному застройщику «Миловского парка» отменили УДО в Уфе
15 августа, 10:53
Столичная квартира заставила страдать уфимца
14 августа, 08:30
В Башкирии обновят почти 400 школ
29 июля, 09:05
Юрист прокомментировал историю с уфимцами, заселенными в недостроенную многоэтажку
Сотни семей вынуждены были въехать в жилье без лифта и горячей воды.
13 марта, 07:21
В Уфе определили застройщика квартала площадью 75 тысяч кв. м. в у бульвара Славы
8 марта, 08:56
2023
Упал средь бела дня: что известно об инциденте на стройке в Уфе
22 декабря 2023, 10:39
Жители нового жилого комплекса в Уфе массово жалуются на холодные квартиры
В квартирах замерзают дети и взрослые.
11 декабря 2023, 05:05
Национализация убытков: обманутым дольщикам Башкирии выплатят компенсации из бюджета
Ранее жена владельца обманувшей фирмы сокрушалась о том, что прожить на 620 тыс рублей невозможно.
8 декабря 2023, 17:29
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
Считается, что возможный застройщик связан с руководством республики.
14 ноября 2023, 12:42
В Уфе участок леса выставили на продажу за 250 млн рублей
4 ноября 2023, 10:14
Квартал площадью 9,3 га в Уфе выставят на торги под комплексное развитие
31 октября 2023, 15:49
За Домом печати в Уфе появится очередная «свечка»
2 октября 2023, 10:29
Суд принял решение в отношении спора застройщика и заказчика мечети «Ар-Рахим» в Уфе
Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений ранее вынесенные решения Арбитражного суда Башкирии и Арбитражного апелляционного суда города Челябинск.
30 сентября 2023, 08:46
«Копыта, мозги и рога»: почему обычная уфимская многоэтажка перессорила всех вокруг
21 сентября 2023, 09:04

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