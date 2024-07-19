Заказчик оплатит лечение своей жертвы — крупного бизнесмена из Уфы

Спасти жизнь 40-летнего бизнесмена помогла его жена. Она заметила, что супруг долго не выезжает из гаража, решила зайти на парковку. Там она обнаружила истекающего кровью бизнесмена. Его экстренного госпитализировали. Внимательность жены и компетенция врачей сохранили жизнь пациенту. Потом ему предстояло длительное лечение как в России, так и зарубежом. Именно погашение этих расходов и легко в основу иска бизнесмена к заказчику своего убийства — Эдуарду Юлдашеву. За это его в 2020 году посадили почти на 15 лет.