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Заказчик оплатит лечение своей жертвы — крупного бизнесмена из Уфы

Заказчик оплатит лечение своей жертвы — крупного бизнесмена из Уфы

19 июля 2024, 10:56
Верховный суд России оставил в силе решение по гражданскому иску выжившего при покушении киллера мужчины к заказчику его убийства, сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Еще весной 2022 году Советский райсуд Уфы завершил рассмотрение иска выжившего при покушении известного в регионе бизнесмена Павла Кабанова о возмещении вреда здоровью, причиненного преступлением. Это взыскание в свою пользу предприниматель потребовал с заказчика его убийства. Ранее следствие уже установило, а суд это подтвердил, что ответчик заказал убийство Павла Кабанова.

Покушение на убийство бизнесмена произошло на подземной парковке жилой высотки на улицы Мингажева в Уфе утром 20 октября 2017 года. Павел Кабанов, владелец ООО «УфаЭнерго», в момент покушения садился в свой BMW. Киллер произвёл четыре выстрела. В том числе — контрольный — в голову.

Спасти жизнь 40-летнего бизнесмена помогла его жена. Она заметила, что супруг долго не выезжает из гаража, решила зайти на парковку. Там она обнаружила истекающего кровью бизнесмена. Его экстренного госпитализировали. Внимательность жены и компетенция врачей сохранили жизнь пациенту. Потом ему предстояло длительное лечение как в России, так и зарубежом. Именно погашение этих расходов и легко в основу иска бизнесмена к заказчику своего убийства — Эдуарду Юлдашеву. За это его в 2020 году посадили почти на 15 лет.

Как указано в судебных документах, Павел Кабанов с момента покушения проходил лечение в России и Германии. Он на 100% утратил трудоспособность и получил II группу инвалидности. Вынужден регулярно проходить курсы реабилитации и нести прочие затраты на поддержание удовлетворительного состояния здоровья. В общей сложности, бизнесмен предъявил заказчику своего убийства счет на ₽11,4 млн.

Советский райсуд Уфы два года назад удовлетворил эти требования лишь частично, так как бизнесмен не смог доказать необходимость тех или иных затрат на лечение. В итоге, суд решил взыскать с Эдуарда Юлдашева ₽ 1 625 872. Это решение и устояло в Верховном суде РФ.

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