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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

Салаватец зарезал друга «за базар»

Салаватец зарезал друга «за базар»

10 августа 2024, 07:06
Фото: 1MI
Жителя Башкирии будут судить за поножовщину с убийством, сообщили в башкортостанском управлении Следственного комитета.

Трагедия случилась в Салаватае 30 мая 2024 года. Между подсудимым и его знакомым завязалась словесная перепалка, в какой-то момент обстановка накалилась настолько, что обвиняемый достал нож и ударил им в живот оппонента.

Пострадавшего довёз до больницы его родственник. Несмотря на старания врачей, спасти мужчину не удалось — горожанин скончался на операционном столе.

Вину свою убийца отрицать не стал, сейчас он находится под стражей в СИЗО. Правоохранители отправили уголовное дело в суд.

Уфимец зарезал жену-инвалида
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Ранее Mkset сообщал о жуткой истории в Кушнаренковском районе Башкирии — там мужчина зарезал свою бывшую супругу после развода. Известно, что женщина была инвалидом-колясочником.

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#Происшествия#Уголовное дело#Убийство#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Драка#Салават#Поножовщина
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