Салаватец зарезал друга «за базар»

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Трагедия случилась в Салаватае 30 мая 2024 года. Между подсудимым и его знакомым завязалась словесная перепалка, в какой-то момент обстановка накалилась настолько, что обвиняемый достал нож и ударил им в живот оппонента.
Пострадавшего довёз до больницы его родственник. Несмотря на старания врачей, спасти мужчину не удалось — горожанин скончался на операционном столе.
Вину свою убийца отрицать не стал, сейчас он находится под стражей в СИЗО. Правоохранители отправили уголовное дело в суд.
Ранее Mkset сообщал о жуткой истории в Кушнаренковском районе Башкирии — там мужчина зарезал свою бывшую супругу после развода. Известно, что женщина была инвалидом-колясочником.