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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Пять ударов топором по голове — и выжил: история покушения в Башкирии

Пять ударов топором по голове — и выжил: история покушения в Башкирии

9 августа 2024, 05:28
Фото: Изображение Midjourney
Конфликт, завязавшийся на автомойке, едва не стоил мужчине жизни, сообщает Нефтекамский городской суд Башкортостана.

54-летний мужчина набросился с топором на ранее неизвестного его мужчиной. Причиной тому стал ранее завязавшийся между ними конфликт, после которого обвиняемый решил проследовать за своим оппонентом в сторону одного из городских гаражных кооперативов.

Вскоре мужчина его нашел: ничего не подозревавший потерпевший разгружал зимние колеса. В это момент к нему подошел вооруженный мужчина. Он нанес ему удар топором в область головы, после чего тот упал спиной на сцепку между автомобилем и прицепом. На этом мужчина не остановился, продолжив наносить удары. Известно, что потерпевший получил не менее четырех ударов лезвием топора. Закончив, злоумышленник поспешил скрыться с места преступления.

К счастью, жизнь мужчины, подвергнувшегося нападению, удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.

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