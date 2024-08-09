Пять ударов топором по голове — и выжил: история покушения в Башкирии

Вскоре мужчина его нашел: ничего не подозревавший потерпевший разгружал зимние колеса. В это момент к нему подошел вооруженный мужчина. Он нанес ему удар топором в область головы, после чего тот упал спиной на сцепку между автомобилем и прицепом. На этом мужчина не остановился, продолжив наносить удары. Известно, что потерпевший получил не менее четырех ударов лезвием топора. Закончив, злоумышленник поспешил скрыться с места преступления.