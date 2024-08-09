Пять ударов топором по голове — и выжил: история покушения в Башкирии

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
54-летний мужчина набросился с топором на ранее неизвестного его мужчиной. Причиной тому стал ранее завязавшийся между ними конфликт, после которого обвиняемый решил проследовать за своим оппонентом в сторону одного из городских гаражных кооперативов.
Вскоре мужчина его нашел: ничего не подозревавший потерпевший разгружал зимние колеса. В это момент к нему подошел вооруженный мужчина. Он нанес ему удар топором в область головы, после чего тот упал спиной на сцепку между автомобилем и прицепом. На этом мужчина не остановился, продолжив наносить удары. Известно, что потерпевший получил не менее четырех ударов лезвием топора. Закончив, злоумышленник поспешил скрыться с места преступления.
К счастью, жизнь мужчины, подвергнувшегося нападению, удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.