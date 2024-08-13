Кровь — любовь: выпускника порезали за поцелуй с одноклассницей в Уфе

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В Уфе 20-летний юноша решил расправиться с 18-летним любовником своей девушки. До ревнивца дошли слухи, что возлюбленная поцеловалась со своим одноклассником на выпускном вечере. У парня созрел план мести для его поруганную честь.
Вооружившись ножом, юноша выследил выпускника и настиг его в районе «Арт-квадрата». Там он дважды ударил его холодным оружием в спину и попытался скрыться. Потерпевшего удалось спасти — рядом оказались медики, которые дежурили на проходившем неподалёку спортивном мероприятии.
Преступника вскоре задержали, ему вменили покушение на убийство. Свою вину молодой человек отрицает, его дело рассмотрят в Ленинском райсуде Уфы.