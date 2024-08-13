Кровь — любовь: выпускника порезали за поцелуй с одноклассницей в Уфе

Вооружившись ножом, юноша выследил выпускника и настиг его в районе «Арт-квадрата». Там он дважды ударил его холодным оружием в спину и попытался скрыться. Потерпевшего удалось спасти — рядом оказались медики, которые дежурили на проходившем неподалёку спортивном мероприятии.