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Выпускной обернулся поножовщиной в Уфе

Кровь — любовь: выпускника порезали за поцелуй с одноклассницей в Уфе

13 августа 2024, 05:53
Фото: 1MI

Выпускной обернулся поножовщиной в Уфе

Юноша не смог смириться с предательством возлюбленной, сообщает прокуратура республики.

В Уфе 20-летний юноша решил расправиться с 18-летним любовником своей девушки. До ревнивца дошли слухи, что возлюбленная поцеловалась со своим одноклассником на выпускном вечере. У парня созрел план мести для его поруганную честь.

Вооружившись ножом, юноша выследил выпускника и настиг его в районе «Арт-квадрата». Там он дважды ударил его холодным оружием в спину и попытался скрыться. Потерпевшего удалось спасти — рядом оказались медики, которые дежурили на проходившем неподалёку спортивном мероприятии.

Преступника вскоре задержали, ему вменили покушение на убийство. Свою вину молодой человек отрицает, его дело рассмотрят в Ленинском райсуде Уфы.

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Ранее Mkset сообщал о суде по громкому делу стрелка-мигранта из Кумертау.

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