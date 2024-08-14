Путин устроил рокировку в Башкирии

Стала судьёй Туймазинского района. Начала свою карьеру в 2003 году в Кировской области, трудилась в Яранском районе города. К 2008 дослужилась до председателя муниципального суда, занимала этот пост до 2020 года, после чего перешла руководить судом Санчуринского суда в Кировской области.