Путин устроил рокировку в Башкирии

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Владимир Путин утвердил назначения судей в субъектах России. В документе, среди прочих, идёт речь о семи перестановках в Башкирии:
Фларит Фатхединов
Был назначен судьёй Мелеузовского райсуда. На сайте Чекмагушевского суда он ранее упоминался как помощник председателя.
Ирина Назарова
Стала судьёй Туймазинского района. Начала свою карьеру в 2003 году в Кировской области, трудилась в Яранском районе города. К 2008 дослужилась до председателя муниципального суда, занимала этот пост до 2020 года, после чего перешла руководить судом Санчуринского суда в Кировской области.
Равиль Хисматуллин
Стал судьёй Чишминского района. Судя по всему, это первая должность новоявленного служителя Фемиды.
Эльвира Якупова
Обозначена как зампредседателя Ленинского райсуда Уфы. Трудилась в том же суде и ранее — с 2012 года. Отзывы на сайте «Судьи России» варьируются от резко отрицательных до довольно положительных.
— Самый грамотный юрист и судья, решения выносится в надлежащий срок. Корректна и компетентна. Побольше бы таких судей.
— Руководствуется указаниями сверху и своим субъективным не имеющим отношения к законности мнением, — гласят отзывы пользователей.
Альбина Ахтарьянова, Ирина Ларионова, Ирина Малько
Стали арбитражными судьями республики. В более ранних документах о назначении судей не фигурируют.