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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 10:30

Путин устроил рокировку в Башкирии

Путин устроил рокировку в Башкирии

14 августа 2024, 09:34
Фото: kremlin.ru
Президентские кадровые решения по всей стране затронули и Республику Башкортостан, следует из указа главы государства от 13 августа.

Владимир Путин утвердил назначения судей в субъектах России. В документе, среди прочих, идёт речь о семи перестановках в Башкирии:

  • Фларит Фатхединов

Был назначен судьёй Мелеузовского райсуда. На сайте Чекмагушевского суда он ранее упоминался как помощник председателя.

  • Ирина Назарова

Стала судьёй Туймазинского района. Начала свою карьеру в 2003 году в Кировской области, трудилась в Яранском районе города. К 2008 дослужилась до председателя муниципального суда, занимала этот пост до 2020 года, после чего перешла руководить судом Санчуринского суда в Кировской области.

  • Равиль Хисматуллин

Стал судьёй Чишминского района. Судя по всему, это первая должность новоявленного служителя Фемиды.

  • Эльвира Якупова

Обозначена как зампредседателя Ленинского райсуда Уфы. Трудилась в том же суде и ранее — с 2012 года. Отзывы на сайте «Судьи России» варьируются от резко отрицательных до довольно положительных.

— Самый грамотный юрист и судья, решения выносится в надлежащий срок. Корректна и компетентна. Побольше бы таких судей.
— Руководствуется указаниями сверху и своим субъективным не имеющим отношения к законности мнением, — гласят отзывы пользователей.

  • Альбина Ахтарьянова, Ирина Ларионова, Ирина Малько

Стали арбитражными судьями республики. В более ранних документах о назначении судей не фигурируют.

Путин подписал важный указ по Башкирии
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Ранее Путин назначал новых судей в регионе в июле 2024 года.

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