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2024
Башкирия сменила представительство в Кремле
11 ноября, 10:53
Бойцов СВО освободили от долгов в Башкирии
4 ноября, 04:28
Путин назначил судей в Башкирии
1 октября, 04:41
Путин подписал указ о призыве в Армию
30 сентября, 11:03
За что на самом деле Путин наградил трех жителей Башкирии
10 сентября, 04:35
Путин устроил рокировку в Башкирии
14 августа, 09:34
Башкирия отправляет женщин с I+ группой крови в Курскую область: правда или фейк
13 августа, 11:46
Путин подписал указ о выплате ₽400 000
31 июля, 07:18
Глава Башкирии будет советоваться с детьми
4 июля, 10:44
Путин назначил в Башкирии новых судей
Президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в судах российских регионов. Соответствующий документ глава государства подписал в четверг, 13 июня.
14 июня, 05:36
Лира Игтисамова покинула пост министра финансов Башкирии
Пост исполняющей обязанности министра заняла Светлана Малинская. Рассказываем, что известно о ней.
19 апреля, 09:41
2023
Путин обязал компании-экспортеры продавать валюту на российском рынке
11 октября 2023, 19:36
Власти Башкирии увеличили число депутатов на зарплате до 30 человек
Соответсвующий указ накануне подписал Радий Хабиров.
11 июля 2023, 05:22
2020
Радий Хабиров снова изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
24 июня 2020, 08:29
2019
Путин подписал указ о создании единого оператора по обращению с ТКО
Заниматься этим будет министерство природных ресурсов и экологии.
15 января 2019, 06:06
2017
Рустэм Хамитов разрешил застрелить в Башкирии 3 226 животных
31 июля 2017, 07:59
Владимир Путин распорядился провести в Уфе Всемирную фольклориаду
1 июня 2017, 10:57

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