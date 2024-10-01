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Судьи

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Октябрь
Путин назначил судей в Башкирии
1 октября, 04:41
Сентябрь
Четверо судей отказались работать в Башкирии
24 сентября, 20:21
Август
Пятеро судей сняли мантию в Башкирию
20 августа, 08:43
Пятеро судей отказались работать в Башкирии
15 августа, 04:33
Путин устроил рокировку в Башкирии
14 августа, 09:34
Июль
Путин подписал важный указ по Башкирии
Президент России завизировал назначения в регионе, сообщает сайт официальной публикации правовых актов
23 июля, 06:33
В Башкирии семеро судей отказались работать
2 июля, 12:06
Июнь
Путин назначил в Башкирии новых судей
Президент Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в судах российских регионов. Соответствующий документ глава государства подписал в четверг, 13 июня.
14 июня, 05:36
На место уволенного судьи в Башкирии ищут кандидатов
4 июня, 09:46
Май
А судьи кто: назначения в Башкирии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в регионах страны. Кадровые перестановки коснулись, в частности, Верховного суда Башкирии и нескольких межрайонных судов региона.
13 мая, 05:42

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