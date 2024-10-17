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Октябрь
Как получать по ₽120 000 жителям Башкирии
17 октября, 11:12
Сентябрь
Четверо судей отказались работать в Башкирии
24 сентября, 20:21
Август
Путин устроил рокировку в Башкирии
14 августа, 09:34
«Революция зарплат» в России: учителя и котоситтеры на равных
14 августа, 08:45
Зарплаты в Башкирии подняли на 31%
7 августа, 09:51
Июль
В Салавате паводок затопил Набережную
Прибывающая вода мало интересует отдыхающих в городской зоне притяжения, показывают кадры с местных событий.
30 июля, 18:30
Июнь
Как выгодно взять отпуск в 2024 году: секреты и рекомендации
13 июня, 12:04

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