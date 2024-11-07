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Назначение

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Ноябрь
Опытный чиновник и счастливый отец занял кресло мэра в Башкирии
7 ноября, 10:54
Октябрь
Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере Башкирии
29 октября, 10:41
Сентябрь
Башкирский Госкомитет по тарифам остался без главы
23 сентября, 15:14
Август
Пятеро судей отказались работать в Башкирии
15 августа, 04:33
Путин устроил рокировку в Башкирии
14 августа, 09:34
Июль
Обвиненному во взяточничестве бывшему замглаве УДХ Башкирии вынесли приговор
12 июля, 08:41
Май
Главой района Уфы стал Хамитов
О назначении сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Сити-менеджер пожелал ему успехов, достижения всех целей, взаимопонимания с жителями и эффективной работы.
21 мая, 07:24
Известно, кто занял должность министра предпринимательства и туризма Башкирии
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.
13 мая, 08:06
А судьи кто: назначения в Башкирии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в регионах страны. Кадровые перестановки коснулись, в частности, Верховного суда Башкирии и нескольких межрайонных судов региона.
13 мая, 05:42
Апрель
Должность главы Давлеканово получил бывший пристав
О назначении на должность руководителя муниципалитета Владимира Бабушкина сообщил глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов.
27 апреля, 08:18
Эксклюзив. Стало известно, кто возглавит Управление капитального строительства Башкирии
Эльмир Латыпов ранее возглавлял один из отделов в государственном учреждении.
16 апреля, 06:04
Февраль
Известен новый глава администрации Стерлитамакского района Башкирии
Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на власти муниципалитета.
2 февраля, 10:40
Январь
Известно, кто возглавил госкомитет по делам молодежи Башкирии после ухода Яны Гайдук
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сегодня, 15 января, сообщил глава республики Радий Хабиров.
15 января, 08:36
Известно, кто занял должность и. о. главы Стерлитамакского района Башкирии
Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
11 января, 16:26
Новым мэром Белорецка стал чиновник из соседней области
Чиновник ранее занимался коммерческой деятельностью.
11 января, 10:40
Декабрь 2023
Пресс-секретарь Главы Башкирии Диана Ихсанова вышла из декретного отпуска
Об этом сообщает ИА"Башинформ».
11 декабря 2023, 16:49
Ноябрь 2023
Мэр города в Башкирии ушел с поста
Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.
30 ноября 2023, 12:45
Стал известен и. о. главы района Башкирии, чей руководитель ранее ушел на СВО
Об этом Mkset сообщили в администрации муниципалитета.
30 ноября 2023, 11:48
Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность
Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики заявил Радий Хабиров.
20 ноября 2023, 08:00
«Не любят вас застройщики»: что известно о новом главе Башкультнаследия
Ранее Кулбахтин занимал должность заместителя начальника управления.
20 ноября 2023, 07:42

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