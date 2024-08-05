Уроженец Башкирии хотел взорвать прокуратуру

Уроженец Башкортостана на два месяца арестован судов в Карачаево-Черкессии, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Верховный суд. Известно, что 25-летнего уроженца Башкирии ранее задержали при подготовке к террористическому акту. Мужчина планировал взорвать здание прокуратуры в Черкесске. Террориста вычислили в процессе его подготовки к теракту. Задержание произошло в пятницу, 2 августа. По ходатайству следствия, уроженец Башкирии арестован на два месяца.



Установлено, что предложение взорвать прокуратуру поступило 25-летнему мужчину от анонима через Telegram.