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Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Грибной рай нашли в Башкирии

Грибной рай нашли в Башкирии

5 августа 2024, 11:20
Фото: Соцсети
Жители региона бьют все мыслимые и немыслимые рекорды по улову на тихой охоте и хвалятся успехами в соцсетях.

С каждым годом «тихая охота» становится все более популярной среди местных жителей. Дождливое лето 2024 года создало идеальные условия для роста грибов, и жители Башкортостана спешат поделиться своими находками. Людмила Сухарева отправилась на прогулку по лесу и наткнулась на действительно впечатляющий экземпляр — огромный дождевик, который стал ее гордостью.

— Вот это гриб! Весит примерно 4-5 килограммов, — делится радостью Людмила, прикрепив фотографию своей находки.
Фото: Соцсети

Местные жители уже шутят, что их родная земля стала настоящим грибным раем, демонстрируя собранные урожаи друг другу.

Напомним, не только Людмила может похвастаться богатым уловом. Спортсмен из Кумертау Владимир Куприянов также рассказал о своем невероятном открытии во время утренней пробежки, где он наткнулся на целое гнездо дождевиков. Самый крупный гриб из его коллекции весил целых 5,6 кг.

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В этом году Башкортостан порадовал любителей «тихой охоты» щедрым урожаем после обильных ливней, что позволило многим насладиться удивительными моментами поиска и сбора грибов. А кто знает, какие еще гиганты могут скрываться в лесах Республики?

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