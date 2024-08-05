Грибной рай нашли в Башкирии

С каждым годом «тихая охота» становится все более популярной среди местных жителей. Дождливое лето 2024 года создало идеальные условия для роста грибов, и жители Башкортостана спешат поделиться своими находками. Людмила Сухарева отправилась на прогулку по лесу и наткнулась на действительно впечатляющий экземпляр — огромный дождевик, который стал ее гордостью.