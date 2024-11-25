Пешеходный переход

Автобус в Уфе затормозил с помощью сугроба

В Уфе случилось ДТП с участием автобуса. На бульваре Ибрагимова он влетел в сугроб, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем. Подробности озвучили на портале «ЮТВ».