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Пешеходный переход

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2024
В Уфе водитель иномарки едва не раздавил ребёнка
25 ноября, 05:40
В Уфе остановили 11 камикадзе
23 ноября, 04:41
Уфимец озверел
10 октября, 06:38
«Шашки» в Уфе закончились жесткой аварией
7 октября, 05:31
Ребенок погиб в ДТП в Башкирии
23 сентября, 10:53
Молодую пару задавил в Уфе преступник
12 сентября, 05:58
Видео. Элегантная авария произошла в Башкирии
30 августа, 15:18
Видео. Уфимцы устроили «бои без правил» на пешеходном переходе
16 августа, 12:11
Трактор выбил «китайца» с трассы в Башкирии
После столкновения в Уфимском районе иномарка оказалась в кювете, сообщает ГАИ РБ.
5 августа, 11:30
Питбайкер штурмовал лестницу на вокзале в Уфе
1 августа, 04:28
Иномарка задавила пенсионерку на переходе в Уфе
30 июля, 13:01
В Уфе разваливается подземка
Подземный пешеходный переход рядом с универмагом «Уфа» рассыпается. Это случилось через полтора года после ремонта объекта, передает портал «ЮТВ».
12 апреля, 15:44
Автобус в Уфе затормозил с помощью сугроба
В Уфе случилось ДТП с участием автобуса. На бульваре Ибрагимова он влетел в сугроб, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем. Подробности озвучили на портале «ЮТВ».
4 марта, 14:32
Власти Уфы пообещали построить надземку у ТЦ, но денег пока нет
19 февраля, 16:36
2023
В мэрии Уфы сообщили о новой схеме движения для пешеходов в центре города
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы
22 декабря 2023, 05:44
2019
Жители Уфы жалуются на «участок смерти»
12 сентября 2019, 11:17
2017
В Уфе патруль ГИБДД перекрыл улицу ради пешехода на костылях
29 октября 2017, 10:27
В Уфе построят еще один надземный пешеходный переход
22 апреля 2017, 11:47

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