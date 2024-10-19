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Трактор

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Октябрь
Уфимские хоккеисты играли за еду
19 октября, 14:29
«Салават Юлаев» уступил в гостях у «Трактора»
18 октября, 16:31
Сентябрь
«Салават Юлаев» разбил «Трактор»
25 сентября, 17:32
Лихач-тракторист переполошил Башкирию
25 сентября, 12:45
Куда сходить в Уфе
3 сентября, 15:40
Август
«Салават Юлаев» откроет сезон принципиальным дерби дома
30 августа, 08:29
Видео. Отважный синий трактор не сдался и победил в Башкирии
29 августа, 13:28
Трактор выбил «китайца» с трассы в Башкирии
После столкновения в Уфимском районе иномарка оказалась в кювете, сообщает ГАИ РБ.
5 августа, 11:30
Июль
Лолита с треском провалилась в Башкирии
Необычное происшествие случилось ранее в Иглино.
25 июля, 14:25
Июнь
Домашний скот оказался в ловушке в Башкирии
26 июня, 08:55

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