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Уфимский район

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Ноябрь
Башкирия экспортирует мусор
5 ноября, 09:01
Октябрь
Главу Башкирии попросили защитить деревню от любителей селфи с самолетами
7 октября, 05:01
Сентябрь
Крупный пожар произошел в Уфимском районе
24 сентября, 04:20
Подросток из Башкирии перепутал реальную жизнь с GTA
22 сентября, 06:27
Уфимец облил жену бензином
21 сентября, 15:54
В школьных туалетах Башкирии повесили камеры
11 сентября, 04:31
Август
Потоп в Уфе и Башкирии — последние новости
20 августа, 05:04
ОЭЗ «Алга» стало тесно под Уфой
6 августа, 09:48
Трактор выбил «китайца» с трассы в Башкирии
После столкновения в Уфимском районе иномарка оказалась в кювете, сообщает ГАИ РБ.
5 августа, 11:30
Лопатный рыцарь из Башкирии пошел под суд
5 августа, 06:52
Разлом Сан-Андреас появился в Башкирии
Яма глубиной в несколько метров образовалась в огороде частного дома в селе Булгаково, сообщает пресс-служба Государственного комитета РБ по ЧС.
1 августа, 07:40
Июнь
Осел-пастух гоняет овец в Башкирии
Очаровательный верный «сотрудник» фермы стал героем сюжета на телеканале «Башкортостан24».
25 июня, 10:48
Авария с «перевёртышем» случилась под Уфой
ДТП произошло в пятницу, 21 июня, на повороте с трассы в село Алкино-2, сообщает Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
21 июня, 12:41
Летняя выгода до 560 000 рублей в коттеджном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей»
С сегодняшнего дня и до 30 июня 2024 года вы можете купить дом мечты с выгодой до 560 000 рублей!
19 июня, 11:43
Распитие алкоголя в Башкирии едва не закончилось трагедией
15 июня, 13:44
Под Уфой осиротевшие лоси вышли к людям
Кадрами встречи с лосями поделился житель Башкирии в одном из телеграм-каналов. Со слов автора записи, действие происходит у Теплоэлектростанции в Уфимском Забелье, вблизи Миловки и Дмитриевки.
14 июня, 06:32
Уфимский автобус поднял цену на проезд до ₽140
Вслед за «Башавтотрансом» продолжают поднимать цены на проезд частные перевозчики региона. Так, один из пригородных автобусов взвинтил цены сразу до ₽140. Речь идёт о маршруте №114, который следует с центра Уфы до Юматово.
12 июня, 11:56
Под Уфой продолжается грызня из-за «дороги раздора»
12 июня, 05:09
Мэру внесли представление за обвал дома на машины в Башкирии
11 июня, 07:38
Война из-за дороги разгорелась под Уфой
Крупный скандал разгорелся в селе Нагаево под Уфой из-за перекрытия одной из важнейших улиц морским контейнером — сделали это сами местные сельчане. Недовольные водители проклинают жителей улицы последними словами, а те винят чиновников в стравливании людей. Mkset разбирается в ситуации.
8 июня, 06:03

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