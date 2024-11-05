Уфимский район

Уфимский автобус поднял цену на проезд до ₽140

Вслед за «Башавтотрансом» продолжают поднимать цены на проезд частные перевозчики региона. Так, один из пригородных автобусов взвинтил цены сразу до ₽140. Речь идёт о маршруте №114, который следует с центра Уфы до Юматово.