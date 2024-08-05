Лобовое столкновение — все в кювете: что известно о жуткой аварии в Башкирии

Авария с лобовым столкновением и опрокидыванием участников ДТП в кювет произошла около 12:00 в понедельник, 5 августа, на 56 км трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы в Башкирии. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Хонды». 43-летний водитель ехал со стороны села Нуркеево в сторону Туймазов. По пути он вылетел на полосу встречного направления, где врезался в «Рено». Затем оба автомобиля опрокинулись в кювет. «Хонда», судя по фото ГАИ Башкирии с места происшествия, восстановлению уже не подлежит.



В результате ДТП был госпитализирован 43-летний водитель «Хонды». Его с места аварии увезли на «Скорой». Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы ГАИ РБ.