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Иномарку разорвало в ДТП на трассе в Башкирии

Лобовое столкновение — все в кювете: что известно о жуткой аварии в Башкирии

5 августа 2024, 10:37
Фото: Госавтоинспекция РБ

Иномарку разорвало в ДТП на трассе в Башкирии

Страшное ДТП произошло в понедельник, 5 августа, в Туймазинском районе, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РБ.

Авария с лобовым столкновением и опрокидыванием участников ДТП в кювет произошла около 12:00 в понедельник, 5 августа, на 56 км трассы Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы в Башкирии. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Хонды». 43-летний водитель ехал со стороны села Нуркеево в сторону Туймазов. По пути он вылетел на полосу встречного направления, где врезался в «Рено». Затем оба автомобиля опрокинулись в кювет. «Хонда», судя по фото ГАИ Башкирии с места происшествия, восстановлению уже не подлежит.

В результате ДТП был госпитализирован 43-летний водитель «Хонды». Его с места аварии увезли на «Скорой». Обстоятельства аварии выясняют автоинспекторы ГАИ РБ.

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