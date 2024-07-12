Смертельное ДТП с иномаркой произошло в Башкирии

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Башкирии водитель легковой иномарки погиб, не справившись с управлением. Также помощь медиков понадобилась двоим его пассажирам.
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром пятницы, 12 июля, на участке автодороги Белебей-Приютово. Следовавший по дороге Ford Mondeo съехал в кювет и впоследствии опрокинулся.
Ранее в ДТП в Башкирии скончался 35-летний мужчина. За рулем автомобиля находилась его супруга. Как показало медосвидетельствование, женщина управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.