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Updated Сегодня, 09:05

Смертельное ДТП с иномаркой произошло в Башкирии

Смертельное ДТП с иномаркой произошло в Башкирии

12 июля 2024, 06:11
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Водитель не справился с управлением в Белебеевском районе РБ, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В Башкирии водитель легковой иномарки погиб, не справившись с управлением. Также помощь медиков понадобилась двоим его пассажирам.

Дорожно-транспортное происшествие случилось утром пятницы, 12 июля, на участке автодороги Белебей-Приютово. Следовавший по дороге Ford Mondeo съехал в кювет и впоследствии опрокинулся.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Ранее в ДТП в Башкирии скончался 35-летний мужчина. За рулем автомобиля находилась его супруга. Как показало медосвидетельствование, женщина управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.

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