Ребёнок задавил ребёнка. Что известно о ДТП со школьником-байкером в Башкирии

Напомним, инцидент случился в городе Октябрьском на улице Тагирова. По данным Госавтоинспекции, инцидент случился 21 июля. Неизвестный на квадроцикле сбил 9-летнего подростка, ехавшего на велосипеде. Виновник аварии скрылся, пострадавшего — увезли в больницу.