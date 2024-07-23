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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

место происшествия

Ребёнок задавил ребёнка. Что известно о ДТП со школьником-байкером в Башкирии

23 июля 2024, 13:34
Фото: vk.com
место происшествия

В Башкирии 10-летний школьник на квадроцикле задавил сверстника

Стали известны подробности аварии с малолетним квадроциклистом, задавившим другого ребёнка, сообщили Mkset в ГАИ Башкирии.

Напомним, инцидент случился в городе Октябрьском на улице Тагирова. По данным Госавтоинспекции, инцидент случился 21 июля. Неизвестный на квадроцикле сбил 9-летнего подростка, ехавшего на велосипеде. Виновник аварии скрылся, пострадавшего — увезли в больницу.

Малолетний байкер сбил другого ребёнка в Башкирии
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Вскоре правоохранители нашли нарушителя. Как выяснилось, байкером-нарушителем оказался 10-летний учащийся местной школы. Транспортное средство ему дал «покататься» родственник. На родителей малолетнего гонщика уже составили протокол.

— По факту ДТП начато административное расследование. В отношении родителей несовершеннолетнего составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения, — сообщили Mkset в ГАИ.
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