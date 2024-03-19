ЧП с вахтовиками, реконструкция парка Лесоводов и открытие Восточного выезда в Уфе

Пятеро вахтовиков из Башкирии находятся под завалами в Амурской области. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник, под землей в результате обвала горных пород на руднике могут находиться: Валиханов Э.Р., Симонов О.М., Николаев В.О., Шарипов Р.Р. и Марков Ю. А. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все они работают машинистами. Всего под завалами на данный момент находится 13 человек.