ЧП с вахтовиками, реконструкция парка Лесоводов и открытие Восточного выезда в Уфе

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Пятеро вахтовиков из Башкирии находятся под завалами в Амурской области. Как сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник, под землей в результате обвала горных пород на руднике могут находиться: Валиханов Э.Р., Симонов О.М., Николаев В.О., Шарипов Р.Р. и Марков Ю. А. Четверо из них — из Сибая, один из Учалов, в возрасте от 31 до 48 лет. Все они работают машинистами. Всего под завалами на данный момент находится 13 человек.
Ростислав Мурзагулов* встретился с руководителем Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым. Бывший глава общественной палаты и пиарщик главы Башкирии побывал в Киеве на форуме поддержки российских добровольцев. Как рассказал Мурзагулов* в соцсетях, помимо Буданова, он также планирует встретиться с Михаилом Подоляком — украинским политтехнологом и журналистом, а ныне советником главы офиса президента Украины.
Восточный выезд получил положительное заключение Ростехнадзора — его планируют открыть в срок до 1 апреля. Как отметил глава регионального Минтранса Александр Клебанов, по итогам проверки ведомства было заявлено, что все работы, которые относятся к запуску движения, окончены. Все обязательные требование строительства выполнены, нарушений не обнаружено.
На 43-м году жизни скончался Константин Кольцов — обладатель Кубка Гагарина 2011 года в составе ХК «Салават Юлаев». Помимо уфимского клуба, в биографии спортсмена ряд многих других ХК: минское «Динамо», а также российские «Северсталь», «Металлург», «Ак Барс», «Атлант» и «Спартак». Позднее СМИ сообщили, что хоккейные болельщики из Уфы приносят цветы к центральному входу «Уфа Арены», где установлено фото Кольцова.
В Уфе собираются построить новый контактный зоопарк на базе вольерного хозяйства парка Лесоводов в рамках. На реконструкцию парка власти, напомним, выделят до 386,2 млн рублей. Как сообщил мэр Ратмир Мавлиев, благоустройство парка проведут в несколько этапов. Помимо этого, в парке планируется обновить прогулочную зону, заведения общепита и детские игровые площадки.
Уфимские врачи спасли жизнь пациента с внезапным легочным кровотечением. На плановом медосмотре мужчина резко начал кашлять кровью. Врач предположил, что у мужчины внезапно открылось внутреннее кровотечение в лёгких. Мужчину экстренно госпитализировали — во время операции врачам пришлось удалить пораженную верхнюю долю лёгкого, где открылся источник кровотечения. Благодаря профессионализму врачей и скорой реакции молодой уфимец остался жив.
* — внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.