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Published Сегодня, 13:21

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Отец вахтовика из Башкирии, оказавшегося под завалами камней, высказался о ситуации

Отец вахтовика из Башкирии, оказавшегося под завалами камней, высказался о ситуации

19 марта 2024, 13:21
Фото: Следственное управление СК РФ по Амурской области
Мужчина надеется, что оказавшиеся в под завалами горной породы в Амурской области вахтовики, в числе которых его сын, смогут спастись.

О ситуации с обрушением горных пород, в результате которого 13 человек оказались погребены под завалами, высказался отец одного из них — опытный шахтер Ришат Шарипов. Как сообщалось ранее, под завалами оказалось пять вахтовиков из Башкирии, среди которых его сын — Ролан.

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По мнению Шарипова, обрушение могло произойти из-за грунтовых вод, которые сейчас топят завалы. По его словам, вахтовики могут и не дождаться помощи. Его сын Ролан Шарипов уехал на заработки 15 марта. Дома остались жена и двое малышей. Вчера вышел на смену, а уже вечером случился обвал горных пород, — рассказал Шарипов тг-каналу Mash Batash.

Напомним, обрушение горных пород произошло в понедельник, 18 марта, на руднике в Амурской области. Золотой рудник в Зейском районе региона, по данным РИА Новости, завалило почти девятью тысячами кубометров породы, около трети обвалившегося грунта уже вывезли. В связи с этим в Приамурье введён региональный режим ЧС.

Как сообщает тг-канал 112, спасатели слышат удары по вентиляционной трубе с нижних горизонтов. Отмечается, что поисковые работы осложняются тем, что в шахту продолжают поступать грунтовые воды.

#Общество#Происшествия#МЧС#Азамат Нухов#Вахта#Золотодобыча
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