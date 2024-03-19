Отец вахтовика из Башкирии, оказавшегося под завалами камней, высказался о ситуации

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
О ситуации с обрушением горных пород, в результате которого 13 человек оказались погребены под завалами, высказался отец одного из них — опытный шахтер Ришат Шарипов. Как сообщалось ранее, под завалами оказалось пять вахтовиков из Башкирии, среди которых его сын — Ролан.
По мнению Шарипова, обрушение могло произойти из-за грунтовых вод, которые сейчас топят завалы. По его словам, вахтовики могут и не дождаться помощи. Его сын Ролан Шарипов уехал на заработки 15 марта. Дома остались жена и двое малышей. Вчера вышел на смену, а уже вечером случился обвал горных пород, — рассказал Шарипов тг-каналу Mash Batash.
Напомним, обрушение горных пород произошло в понедельник, 18 марта, на руднике в Амурской области. Золотой рудник в Зейском районе региона, по данным РИА Новости, завалило почти девятью тысячами кубометров породы, около трети обвалившегося грунта уже вывезли. В связи с этим в Приамурье введён региональный режим ЧС.
Как сообщает тг-канал 112, спасатели слышат удары по вентиляционной трубе с нижних горизонтов. Отмечается, что поисковые работы осложняются тем, что в шахту продолжают поступать грунтовые воды.