Отец вахтовика из Башкирии, оказавшегося под завалами камней, высказался о ситуации

О ситуации с обрушением горных пород, в результате которого 13 человек оказались погребены под завалами, высказался отец одного из них — опытный шахтер Ришат Шарипов. Как сообщалось ранее, под завалами оказалось пять вахтовиков из Башкирии, среди которых его сын — Ролан.