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Published Сегодня, 11:37

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Updated Сегодня, 11:55

Первый этап строительства Восточного выезда в Уфе оценили надзорные органы

В Уфе Восточный выезд получил положительное заключение Ростехнадзора

19 марта 2024, 11:37
Фото: ВК/Радий Хабиров

Первый этап строительства Восточного выезда в Уфе оценили надзорные органы

Движение по Восточному выезду в Уфе запустят в апреле.

«Эксперты Ростехнадзора проверили и установили, что все работы, которые относятся к запуску движения, окончены. Все обязательные требование строительства выполнены, нарушений не обнаружено», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

Стали известны и сроки запуска движения по Восточному выезду в Уфе. Объявить старт планируют до 1 апреля 2024 года, как только будет получен акт о вводе в эксплуатацию.

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Так же известно, что по закону проезд по Восточному выезду будет осуществляться на безвозмездной основе для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты. Легковые автомобили, перемещаясь днём, должны будут заплатить 100 рублей, ночью — 20 рублей. Стоимость проезда для грузовых машин составит 250 рублей в дневное время и с наступлением ночи — 50 рублей.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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