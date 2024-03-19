В Уфе Восточный выезд получил положительное заключение Ростехнадзора

Так же известно, что по закону проезд по Восточному выезду будет осуществляться на безвозмездной основе для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты. Легковые автомобили, перемещаясь днём, должны будут заплатить 100 рублей, ночью — 20 рублей. Стоимость проезда для грузовых машин составит 250 рублей в дневное время и с наступлением ночи — 50 рублей.