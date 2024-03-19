В Уфе Восточный выезд получил положительное заключение Ростехнадзора

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
«Эксперты Ростехнадзора проверили и установили, что все работы, которые относятся к запуску движения, окончены. Все обязательные требование строительства выполнены, нарушений не обнаружено», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.
Стали известны и сроки запуска движения по Восточному выезду в Уфе. Объявить старт планируют до 1 апреля 2024 года, как только будет получен акт о вводе в эксплуатацию.
Так же известно, что по закону проезд по Восточному выезду будет осуществляться на безвозмездной основе для общественного транспорта, школьных автобусов, машин спецслужб и почты. Легковые автомобили, перемещаясь днём, должны будут заплатить 100 рублей, ночью — 20 рублей. Стоимость проезда для грузовых машин составит 250 рублей в дневное время и с наступлением ночи — 50 рублей.