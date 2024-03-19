Уфе приступили к самым ответственным работам на старом мосту через реку Белая

«Специалисты метр за метром сначала поднимут пролетное строение перед монтажом — это своего рода страховка, всю конструкцию арки нужно оторвать от основания моста. Далее ее установят на специальные домкраты, а уже завтра при помощи мощного крана будут спускать на землю. После прохождения активной фазы половодья на ее месте будет установлена новая конструкция», — рассказал Мксет специалист монтажной бригады.