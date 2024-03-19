Уфе приступили к самым ответственным работам на старом мосту через реку Белая

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Накануне всю ночь на арке работали сварщики подготавливая конструкцию для демонтажа. Внизу под мостом подрядчик построил своего рода еще один мост на уровне воды, чтобы по нему мог двигаться кран весом в несколько сотен тон.
«Специалисты метр за метром сначала поднимут пролетное строение перед монтажом — это своего рода страховка, всю конструкцию арки нужно оторвать от основания моста. Далее ее установят на специальные домкраты, а уже завтра при помощи мощного крана будут спускать на землю. После прохождения активной фазы половодья на ее месте будет установлена новая конструкция», — рассказал Мксет специалист монтажной бригады.
Отметим, что мост был сдан в эксплуатацию в 1956 году, его ремонт был инициирован в весной 2022 года и должен быть закончен к лету 2025 года.