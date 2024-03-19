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В Уфе строители начали убирать 280-тонную арку Бельского моста

Уфе приступили к самым ответственным работам на старом мосту через реку Белая

19 марта 2024, 12:00
Фото: Вк/Ратмир Мавлиев

В Уфе строители начали убирать 280-тонную арку Бельского моста

Также эксперты называют демонтаж арки самым сложным этапом в реконструкции мостового перехода.

Накануне всю ночь на арке работали сварщики подготавливая конструкцию для демонтажа. Внизу под мостом подрядчик построил своего рода еще один мост на уровне воды, чтобы по нему мог двигаться кран весом в несколько сотен тон.

«Специалисты метр за метром сначала поднимут пролетное строение перед монтажом — это своего рода страховка, всю конструкцию арки нужно оторвать от основания моста. Далее ее установят на специальные домкраты, а уже завтра при помощи мощного крана будут спускать на землю. После прохождения активной фазы половодья на ее месте будет установлена новая конструкция», — рассказал Мксет специалист монтажной бригады.

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Отметим, что мост был сдан в эксплуатацию в 1956 году, его ремонт был инициирован в весной 2022 года и должен быть закончен к лету 2025 года.

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#Уфа#Новости Башкирии
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