Попытка похищения ребёнка в Башкирии, реновация в Уфе и арт-объекты из Челябинска

В Стерлитамаке мужчина пытался похитить девочку. В видеокамеры попал эпизод того, как на улице Артёма взрослый человек пытается схватить школьницу, идущую к подъезду, за руку. Планам злоумышленника помешал старший брат, который защитил сестрёнку. Нападавший скрылся, но был вычислен по камерам видеонаблюдения. В других подростков мог попасть пьяный мужчина, стрелявший из окон в микрорайоне «Зелёная роща».