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Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

Попытка похищения ребёнка в Башкирии, реновация в Уфе и арт-объекты из Челябинска

Попытка похищения ребёнка в Башкирии, реновация в Уфе и арт-объекты из Челябинска

6 февраля 2024, 17:00
Фото: Александр Клебанов / vk.com
Главные события 6 февраля в Башкирии и Уфе — в дайджесте Mkset.ru.

В Стерлитамаке мужчина пытался похитить девочку. В видеокамеры попал эпизод того, как на улице Артёма взрослый человек пытается схватить школьницу, идущую к подъезду, за руку. Планам злоумышленника помешал старший брат, который защитил сестрёнку. Нападавший скрылся, но был вычислен по камерам видеонаблюдения. В других подростков мог попасть пьяный мужчина, стрелявший из окон в микрорайоне «Зелёная роща».

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Администрация Уфы заключила контракт с кузнецами из челябинской мастерской «Олимп». Последние должны будут выковать две фигуры куницы за 786 тыс рублей. Где именно будут установлены арт-объекты, неизвестно, но издание Ufa1 пишет о том, что местом поставки в документах обозначен адрес Пархоменко, 202.

Минтранс рассказал о планах больших инфраструктурных изменений в городе. Ведомство поделилось планами построить модульный железнодорожный вокзал в Шакше. РЖД сообщает, что модульные вокзалы появятся также в Забайкальском крае, Волгограде и Иркутской области. Сроки строительства и источники финансирования не называются.

Готовность «Восточного выезда» составляет 94%. Об этом рассказал министр транспорта Александр Клебанов, вместе с главой Госкомитета по ЧС посетивший объект. Сейчас рабочие устанавливают оборудование для взимания платы с водителей, перила, шумоотражающие щиты и систему водоотведения.

Мэрия опубликовала планы по комплексному развитию территорию за Башкирским государственным аграрным университетом. Застройке подвергнется квартал на улице Джалиля Киекбая, правда для этого придётся снести 5 многоквартирных домов. Постановление о комплексном развитии опубликовано на сайте городской администрации.

Прокуратура выявила более полутора тысяч нарушений при реализации национальных проектов в Башкирии. Более 70 чиновников и должностных лиц стали фигурантами уголовных дел, количество «административок» исчисляется сотнями.

#Политика#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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