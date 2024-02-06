Пьяный мужчина с охотничьим ружьем пытался расстрелять школьников в Уфе

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Уфе задержали мужчину, открывшего стрельбу из окон вблизи здания школы по улице Амантая в микрорайоне Зеленая роща.
Как установили прибывшие на место сотрудник полиции, несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья произвел местный житель в состоянии алкогольного опьянения.
— Пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции. Ружье изъято. В отношении уфимца будет принято процессуальное решение, — сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ.