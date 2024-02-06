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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В Уфе задержали мужчину, открывшего стрельбу у здания школы

Пьяный мужчина с охотничьим ружьем пытался расстрелять школьников в Уфе

6 февраля 2024, 08:02
Фото: 1MI

В Уфе задержали мужчину, открывшего стрельбу у здания школы

Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

В Уфе задержали мужчину, открывшего стрельбу из окон вблизи здания школы по улице Амантая в микрорайоне Зеленая роща.

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Как установили прибывшие на место сотрудник полиции, несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья произвел местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

— Пострадавших нет. Мужчина доставлен в отдел полиции. Ружье изъято. В отношении уфимца будет принято процессуальное решение, — сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ.
#Общество#Происшествия#Город#Новости Уфы#Азамат Нухов
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