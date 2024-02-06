В Башкирии мужчина пытался похитить девочку: сейчас его разыскивают правоохранители

Инцидент в понедельник, 5 февраля, по улице Артема в Стерлитамаке. Во дворе одного из жилых домов неизвестный мужчина схватил девочку за руку и провел несколько метров за собой. В ситуацию успел вовремя вмешаться старший брат девочки, с которым они вместе возвращались домой после школы. Мальчику удалось вырвать сестру из рук злоумышленника. Неизвестный после этого скрывается.