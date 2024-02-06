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Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Башкирии разыскивают мужчину, пытавшегося похитить маленькую девочку

В Башкирии мужчина пытался похитить девочку: сейчас его разыскивают правоохранители

6 февраля 2024, 06:18

В Башкирии разыскивают мужчину, пытавшегося похитить маленькую девочку

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
Сюжет
Дети

Инцидент в понедельник, 5 февраля, по улице Артема в Стерлитамаке. Во дворе одного из жилых домов неизвестный мужчина схватил девочку за руку и провел несколько метров за собой. В ситуацию успел вовремя вмешаться старший брат девочки, с которым они вместе возвращались домой после школы. Мальчику удалось вырвать сестру из рук злоумышленника. Неизвестный после этого скрывается.

Видео: Новости. Уфа Башкортостан/ Telegram

В настоящее время идет розыск мужчины. Полицией опрашиваются очевидцы, изъяты записи с камер видеонаблюдения, в настоящее время они изучаются.

— Будет принято процессуальное решение, — заявили Mkset в пресс-службе МВД по РБ.

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