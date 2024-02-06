Двух куниц для Уфы закупят в Челябинске за почти 800 тысяч рублей

Согласно данным аукционной документации, должны представлять собой «условный образ хищного животного куницы в стойке ожидания с поднятым хвостом вверх». Их высота должна составлять порядка 2,5 метров, длина — порядка 2,2 метра. Обе куницы должны быть выполнены из листового метала. Где именно будут установлены арт-объекты, не уточняется.