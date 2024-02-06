Двух куниц для Уфы закупят в Челябинске за почти 800 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Администрация Уфы определила подрядчика, который поставит два новых городских арт-объекта. Две металлические фигуры куниц поставит мастерская ковки «Олимп» из Челябинска.
Примечательно, что в ходе проведения торгов компания снизила стоимость контракта до 786 тысячи рублей при начальной цене в 1,2 миллиона.
Согласно данным аукционной документации, должны представлять собой «условный образ хищного животного куницы в стойке ожидания с поднятым хвостом вверх». Их высота должна составлять порядка 2,5 метров, длина — порядка 2,2 метра. Обе куницы должны быть выполнены из листового метала. Где именно будут установлены арт-объекты, не уточняется.