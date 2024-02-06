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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Глава минтранса Башкирии рассказал, на сколько готов к открытию Восточный выезд

Строительство Восточного выезда из Уфы продвинулось на 6%

6 февраля 2024, 11:14
Фото: Александр Клебанов / vk.com/id785052128

Глава минтранса Башкирии рассказал, на сколько готов к открытию Восточный выезд

Сейчас на объекте трудятся 1400 человек. Строители обустраивают систему взимания платы с автомобилистов.

Министр транспорта Республики Башкортостан Александр Клебанов и председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов проинспектировали ход работ на «Восточном выезде» из Уфы на автотрассу М5 «Урал».

По словам министра, на данный момент на стройке задействовано 1400 человек и 195 единиц спецтехники и оборудования. Они ведут строительно-монтажные работы, монтируют инженерные системы, устанавливают вентиляцию и освещение. Тоннели уже окрашены, нанесена дорожная разметка. Также необходимо обустроить систему водоотвода, установить перила и экраны для защиты от шума и оборудования для взимания платы с водителей. «Техническая готовность» объекта составляет 94%.

Недавно Гострудинспекция рассказала о расследовании по поводу тяжёлых травм нескольких рабочих, трудившихся на «Восточном выезде».

Рабочие получили тяжелые травмы при строительстве «Восточного выезда»
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#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Минтранс
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