Строительство Восточного выезда из Уфы продвинулось на 6%

Министр транспорта Республики Башкортостан Александр Клебанов и председатель Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов проинспектировали ход работ на «Восточном выезде» из Уфы на автотрассу М5 «Урал».



По словам министра, на данный момент на стройке задействовано 1400 человек и 195 единиц спецтехники и оборудования. Они ведут строительно-монтажные работы, монтируют инженерные системы, устанавливают вентиляцию и освещение. Тоннели уже окрашены, нанесена дорожная разметка. Также необходимо обустроить систему водоотвода, установить перила и экраны для защиты от шума и оборудования для взимания платы с водителей. «Техническая готовность» объекта составляет 94%.