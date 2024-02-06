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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В Башкирии выявлены тысячи нарушений при выполнении нацпроектов

В Башкирии сотни чиновников попались на нарушениях при реализации нацпроектов

6 февраля 2024, 12:45
Фото: 1MI

В Башкирии выявлены тысячи нарушений при выполнении нацпроектов

Количество уголовных дел превысило семь десятков.

Прокуратура Башкирии отчиталась о своей работе в сфере контроля исполнения национальных проектов. В пресс-релизе ведомства говорится, что в 2023 году правоохранители выявили свыше 1,5 тыс нарушений.

Основное направление работы прокуратуры в сфере нацпроектов — контроль того, каким образом происходят государственные и муниципальные закупки для строительства, реконструкции и ремонта объектов. В прошлом году надзорное ведомство нашло 1,5 тыс нарушений при проведении закупок. Проверки прокуратурой закончились 334 заявлениями в суд и 607 представлениями в адрес чиновников и руководителей. 556 человек привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

После прокурорских проверок следователями было возбуждено 10 уголовных дел. 72 чиновника получили предостережения о недопустимости нарушений закона.

Одним из фигурантов уголовного дела стал советник Радия Хабирова по вопросам развития науки Руслан Казыханов. Во время реализации нацпроекта «Наука» Казыханов подписывал акты приёма работ, которые оценивались в 18,4 млн рублей, но не выполнялись.

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Другой пример — привлечение к административной ответственности главы Нуримановского района, который принял и оплатил невыполненные работы по благоустройству парка культуры и отдыха в селе Красная Горка. А в Аскинском районе заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий из-за хищения средств, которые должны были пойти в качестве компенсации индивидуальным предпринимателям.

В конце 2023 года прокуратура республики отчиталась о состоянии борьбы с коррупцией. Выяснилось, что подавляющее большинство коррупционных преступлений совершается чиновниками.

Подавляющее большинство коррупционных преступлений в Башкирии совершается чиновниками
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#Происшествия#Прокуратура#Чиновники#Коррупция#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Нацпроекты
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