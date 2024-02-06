В Башкирии сотни чиновников попались на нарушениях при реализации нацпроектов

Основное направление работы прокуратуры в сфере нацпроектов — контроль того, каким образом происходят государственные и муниципальные закупки для строительства, реконструкции и ремонта объектов. В прошлом году надзорное ведомство нашло 1,5 тыс нарушений при проведении закупок. Проверки прокуратурой закончились 334 заявлениями в суд и 607 представлениями в адрес чиновников и руководителей. 556 человек привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.