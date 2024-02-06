В Уфе построят новый железнодорожный вокзал

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Новый железнодорожный вокзал появится в микрорайоне Шакша. По данным регионального Минтранса, его уже включили в план РЖД.
Предполагается, что новый вокзал будет представлять из себя модульное здание, которое из-за особенностей конструкции можно «возвести сооружение в кратчайшие сроки».
— При этом функциональность полностью отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности, — отметили в пресс-службе Минтранса.