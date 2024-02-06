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Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Новый железнодорожный вокзал планируют открыть в Уфе

В Уфе построят новый железнодорожный вокзал

6 февраля 2024, 05:28
Фото: 1MI

Новый железнодорожный вокзал планируют открыть в Уфе

Подробности строительства раскрыли в пресс-службе Минтранса РБ.

Новый железнодорожный вокзал появится в микрорайоне Шакша. По данным регионального Минтранса, его уже включили в план РЖД.

Предполагается, что новый вокзал будет представлять из себя модульное здание, которое из-за особенностей конструкции можно «возвести сооружение в кратчайшие сроки».

— При этом функциональность полностью отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности, — отметили в пресс-службе Минтранса.
#Общество#Город#Новости Уфы#Транспорт#Железно-дорожный вокзал#Азамат Нухов#Минтранс#РЖД
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