В Башкирии задержали юношу за попытку похищения ребенка

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В соцсетях ранее опубликовали видеозапись, на которой неизвестный в балаклаве пытался похитить маленькую девочку, преследовав ее и старшего брата. Однако он столкнулся с неудачей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители изучили камеры видеонаблюдения, допросили жителей и других возможных очевидцев. Это позволило установить личность злоумышленника — им оказался 18-летний житель Стерлитамака.
Сейчас с ним общаются правоохранительные органы. Необходимо выяснить мотив нападавшего, провести психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой дадут правовую оценку.