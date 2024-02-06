mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:45

Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В Башкирии задержали юношу за попытку похищения ребенка

В Башкирии задержали юношу за попытку похищения ребенка

6 февраля 2024, 14:45
Фото: 1MI
В Стерлитамаке нашли молодого человека, который пытался похитить семилетнюю девочку. Спас ребенка только ее 11-летний брат. Подробности раскрыли в пресс-службе регионального следкома.
Сюжет
Дети

В соцсетях ранее опубликовали видеозапись, на которой неизвестный в балаклаве пытался похитить маленькую девочку, преследовав ее и старшего брата. Однако он столкнулся с неудачей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители изучили камеры видеонаблюдения, допросили жителей и других возможных очевидцев. Это позволило установить личность злоумышленника — им оказался 18-летний житель Стерлитамака.

Сейчас с ним общаются правоохранительные органы. Необходимо выяснить мотив нападавшего, провести психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой дадут правовую оценку.

Две женщины из Башкирии похитили и избили предполагаемую любовницу отца
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии мужчина пытался похитить девочку: сейчас его разыскивают правоохранителиНапал с ножом: конфликт подростков в Уфе закончился похищением с требованием выкупаВо дворе жилого дома в Башкирии едва не похитили маленькую девочку
#Происшествия#Стерлитамак#Дети#Следком#Похищение ребенка#Похищение#Марина Шорина
Подпишитесь
Повредили при демонтаже: в Уфе от рук рабочих пострадал объект культурного наследия
Сегодня, 07:35
Пьяный мужчина с охотничьим ружьем пытался расстрелять школьников в Уфе
Сегодня, 08:02
Из-за снежных завалов в уфимском дворе застряли две машины скорой помощи
Вчера, 16:21
Жители «отдалённой территории» Уфы просят спасти лес от вырубки и обратились к Путину
Сегодня, 11:57
В Уфе построят новый железнодорожный вокзал
Сегодня, 05:28
В России коллекторов выпроваживают из мусорного бизнеса
Сегодня, 04:51