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Мэрия Уфы приняла решение снести несколько домов для новой застройки

В Уфе из-за реновации снесут несколько многоквартирных домов

6 февраля 2024, 14:01
Фото: 1MI

Мэрия Уфы приняла решение снести несколько домов для новой застройки

Застройке подвергнется квартал за аграрным университетом.

Уфимская городская администрация приняла постановление о комплексном развитии микрорайона «Молодёжный». Речь идёт о территории площадью 15 тыс кв метров.

В планах руководства города подвергнуть реновации земельные участки, ограниченными улицами Джалиля Киекбая и Заводской, а также соседствующими с бульваром Хадии Давлетшиной. Участок хотят застроить высотками, предельный объём жилищного строительства — 29,8 тыс кв метров, максимальная высота — 25 этажей. Кроме того, там могут появиться гаражи, парковки, коммунальные и инженерные сооружения, административные здания, учреждения образования и здравоохранения, магазины, банковские организации, рестораны, площадки для занятий спортом, элементы благоустройства территории (скамейки, фонари, арт-объекты). Улица Джалиля Киекбая должна будет соединить улицы Революционную и 8 марта.

Для того, чтобы реализовать программу комплексного развития, нужно будет снести 5 двухэтажных домов, признанных аварийными. Сносу подлежат гаражи и хозяйственные постройки.

На застройку городские власти отводят до 6 лет с момента заключения договора с застройщиком.

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#Общество#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров
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