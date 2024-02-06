В Уфе из-за реновации снесут несколько многоквартирных домов

В планах руководства города подвергнуть реновации земельные участки, ограниченными улицами Джалиля Киекбая и Заводской, а также соседствующими с бульваром Хадии Давлетшиной. Участок хотят застроить высотками, предельный объём жилищного строительства — 29,8 тыс кв метров, максимальная высота — 25 этажей. Кроме того, там могут появиться гаражи, парковки, коммунальные и инженерные сооружения, административные здания, учреждения образования и здравоохранения, магазины, банковские организации, рестораны, площадки для занятий спортом, элементы благоустройства территории (скамейки, фонари, арт-объекты). Улица Джалиля Киекбая должна будет соединить улицы Революционную и 8 марта.