Отлов собак и участие зэков в СВО: что предлагали депутаты из Башкирии в 2022 году

Депутаты в Башкирии выступили с инициативой на законодательном уровне защитить участников СВО от увольнения. Как сообщил спикер Курултая Константин Толкачев, депутаты предлагают наделить участников спецоперации преимущественным правом на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников. Наряду с этим башкирские парламентарии направили на рассмотрение законопроект, предусматривающий аналогичные меры защиты в отношении граждан предпенсионного возраста.
Одним из наиболее неоднозначных предложений, озвученных депутатами Курултая в уходящем году, стало привлечение осужденных к участию в спецоперации. Как отметил Константин Толкачев, законопроектом предлагается закрепить правовые основы привлечения осужденных граждан к участию в специальной военной операции или других военных действиях в целях защиты интересов страны.
Общественный деятель Азамат Галин обратился к главе республики просьбой предложить депутатам Государственной Думы от Республики Башкортостан повторно внести на рассмотрение Закон о домашнем насилии, дав ему имя «Закон Дины Махияновой». Напомним, резонансный случай произошел минувшим летом в Белорецком районе республики. Бывший муж в течение нанес своей жене несколько ножевых ранений, от полученных травм девушка скончалась на месте. Позднее стало известно, что Махиянова неоднократно обращалась в правоохранительные органы с заявлениями о неадекватном поведении экс-супруга, однако там девушку проигнорировали.
Начиная с 2023 года жителям Башкирии могут разрешить брать оружие в аренду, но только в охотничьих целях и при наличии соответствующих документов. В рамках законопроекта предлагается установить правовые основы для передачи другим гражданам охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование. Как стало известно позднее, депутаты поддержали данную инициативу — законопроект был принят в первом чтении. Отмечается, что речь идет об аренде оружия и патронов к нему исключительно в целях охоты. Таким образом, для получения во временное пользование ружья гражданам необходимо иметь охотничий билет и специальное разрешения. В соответствии с законам документы могут подвергнуть проверке охотничьи инспекторы.
В уходящем 2022 году депутаты Курултая внесли в Госдуму законопроект о запрете QR-кодов. Как сообщил спикер Госсобрания Константин Толкачев, к экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремистской деятельности или ее оправданием, но появились новые способы распространения информации — ссылки на определенные ресурсы, QR-коды с зашифрованной в них ссылкой на запрещенные сайты. Такие унифицированные указатели ресурса, напечатанные на листовках, могут распространяться в общественных местах. Однако привлечь к ответственности за это пока нельзя. Башкирские депутаты предложили приравнять распространение таких кодов проявлением экстремистской деятельности.
В Башкирии могут ввести Исламский банкинг. С соответствующей рекомендацией ранее выступила Госдума РФ. Сообщается, что данную программу могут ввести также республике Чечня, Дагестан и Татарстан. Пока что эксперимент планируется на срок в два года, однако при согласовании с Банком России его могут и продлить.
Для доноров крови в Башкирии могут ввести ежегодные выплаты. Депутаты Госсобрания в первом чтении принял законопроект о введении ежегодной выплаты в размере пять тысяч рублей рублей донорам, сдавшим бесплатно кровь свыше сотни раз. На реализацию проекта планируют направить свыше 800 тысяч рублей.
Отдельно стоит отметить законодательную инициативу, выдвинутую ранее депутатами Курултая. Парламентарии направили на рассмотрение в Госдуму законопроект, разрешающий отстрел бродячих собак. Как отметил спикер Курултая Константин Толкачев, действующий федеральный закон об ответственном обращении с животными не позволяет эффективно регулировать численность собак без владельцев, поскольку значительная их часть обитает за пределами населенных пунктов». Наряду с этим депутаты разработали законопроекты об обязательной маркировке и стерилизации домашних животных. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.
Как стало известно позднее, законопроект об отстреле бездомных животных не встретил одобрения со стороны депутатов Госдумы. Подобные меры называют неэффективными, добавляя, что у подобных инициатив нет шансов и перспектив.