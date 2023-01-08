Отлов собак и участие зэков в СВО: что предлагали депутаты из Башкирии в 2022 году

Начиная с 2023 года жителям Башкирии могут разрешить брать оружие в аренду, но только в охотничьих целях и при наличии соответствующих документов. В рамках законопроекта предлагается установить правовые основы для передачи другим гражданам охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование. Как стало известно позднее, депутаты поддержали данную инициативу — законопроект был принят в первом чтении. Отмечается, что речь идет об аренде оружия и патронов к нему исключительно в целях охоты. Таким образом, для получения во временное пользование ружья гражданам необходимо иметь охотничий билет и специальное разрешения. В соответствии с законам документы могут подвергнуть проверке охотничьи инспекторы.

В уходящем 2022 году депутаты Курултая внесли в Госдуму законопроект о запрете QR-кодов. Как сообщил спикер Госсобрания Константин Толкачев, к экстремистским материалам относится информация с призывами к экстремистской деятельности или ее оправданием, но появились новые способы распространения информации — ссылки на определенные ресурсы, QR-коды с зашифрованной в них ссылкой на запрещенные сайты. Такие унифицированные указатели ресурса, напечатанные на листовках, могут распространяться в общественных местах. Однако привлечь к ответственности за это пока нельзя. Башкирские депутаты предложили приравнять распространение таких кодов проявлением экстремистской деятельности.

Также на рассмотрение был вынесен законопроект, запрещающий разработку недр иностранными компаниями. В региональном парламенте отметили, что законопроект направлен, в первую очередь, на защиту национальной экономики . Предполагается, что в республиканский Кодекс о недрах и в закон о порядке получения права пользования участками недр будут внесены изменения. Право на разработку недр иностранные компании и граждане смогут получить только зарегистрировавшись в республике как юридические лица.

В Башкирии могут ввести Исламский банкинг. С соответствующей рекомендацией ранее выступила Госдума РФ. Сообщается, что данную программу могут ввести также республике Чечня, Дагестан и Татарстан. Пока что эксперимент планируется на срок в два года, однако при согласовании с Банком России его могут и продлить.