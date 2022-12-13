В Башкирии хотят внести поправку в Трудовой кодекс в интересах участников СВО

Он добавил, что участники боевых действий могут получить различные меры поддержки и льготы, но их трудовые права не защищены. По мнению Толкачева, этот вопрос необходимо урегулировать. Помимо этого Госсобрание направило в Госдуму законопроект, предусматривающий аналогичные меры защиты в отношении предпенсионеров.