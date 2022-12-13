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В Башкирии хотят внести поправку в Трудовой кодекс в интересах участников СВО

Сегодня, 05:54
Фото: 1MI

Депутаты в Башкирии предложили защитить участников СВО от увольнения

Соответствующие изменения они хотят внести в Трудовой кодекс России.

Законопроект, который призван защитить трудовые права ветеранов боевых действий, уже направили в Госдуму.

«Предлагается наделить указанную категорию граждан преимущественным правом на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников», — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Он добавил, что участники боевых действий могут получить различные меры поддержки и льготы, но их трудовые права не защищены. По мнению Толкачева, этот вопрос необходимо урегулировать. Помимо этого Госсобрание направило в Госдуму законопроект, предусматривающий аналогичные меры защиты в отношении предпенсионеров.

 

#Наталья Балыкова#Общество#2
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